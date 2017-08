Se defiende dulce mexicano ante acusaciones que señalan que los hacen con plomo

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que los dulces más consumidos en México, como Rockaleta Diablo, Tiramindo, Ricaleta Chamoy, Tutsi Pop e Indy Marimbas, poseen altas concentraciones de plomo, una situación que afecta la salud y el neurodesarrollo de los niños que los comen.

Ante estas acusaciones, la empresa Tutsi aseguró, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que sus productos están certificados por análisis realizados por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CITAJ).

"Tutsi resultó aprobado como producto inocuo, por su casi nulo contenido de plomo (0.005 p.p.m.)", indicó.

De acuerdo con el articulo llamado "Lead in candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City", la paleta Tutsi pop contenía 0.13 p.p.m., es decir, que las cifras del reporte no concuerda con las que asegura la empresa que tiene su producto.