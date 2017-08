Rojo debut para Chicharito

Toda la expectativa generada a partir del debut de Javier "Chicharito" Hernández con el West Ham fue apagada por una lucida actuación del belga Romel Lukaku y el Manchester United que apabullearon con un contundente 4-0 perdonando al menos un par de veces más a los Hammers.

El mexicano volvió a pisar el césped del Old Trafford, sin embargo, en esta ocasión el ariete mexicano no prosperó al tratar de conseguir un tanto a favor de su nuevo Club, a pesar de sus intentos de ponerse en el marcador. Además de un par de fintas, CH17 también busco por las bandas al enviar un preciso centro al 68' que su compañero no pudo rematar.

Por su parte, los Red Devils hicieron gala de su apodo desde el inicio del juego, tomando las riendas desde el minuto 19 cuando Juan Mata desbordó y mandó un centro para Lukaku que no alcanzó a rematar.

El marcador se abró hasta el minuto 32, luego de contragolpe dirigido por Rashford que antes de entrar al área filtró la bocha para Lukaku que definio al primer poste y anotó el primer gol de la temporada en el Tratro de los Sueños.

El 2-0 llegó hasta el segundo tiempo de nuevo gracias a Lukaku, quien después de un centro a balón parado por el costado de la derecha, este remató de cabeza marcando un doblete al 52'.

Casi en el final del encuentro, para ser precisos en el minuto 87, el 3-0 llegó cuando Mkhitaryan filtró el balón para Martial que en el área venció al arquero Hart para el lapidario 3-0.

Pero eso no acabó ahí, ya sin ánimo, la defensa volvió a ser sometida, esta vez por el francés Paul Pogba que recibió una pared por el centro y se encaminó al área donde anotó el 4-0 que abultó la ya dolorosa goleada.

Todavía en el último minuto, Hernandez hizo una jugada individual entre cuatro defensas, pero mandó un disparo de larga distancia que se fue por encima del marco. Todo para marcar su regreso a la Premier en una desconcertante derrota.

Últimos tres debuts en Old Trafford

Manchester United impone su juego y, sobre todo, su historia en cada cancha que visita. Pero en “El teatro de los sueños” todas sus cualidades suelen potenciarse mucho más. Pero, ¿cómo les fue las últimas tres veces que tuvieron que disputar el primer partido del torneo doméstico en aquel imponente escenario?





• Temporada 2010/11: Manchester United 3-0 Newcastle



En el primer encuentro del campeonato, Manchester United se impuso con comodidad ante un débil Newcastle con goles de Berbatov, Fletcher y Giggs, y dejó en claro que, a pesar de haber perdido el título en manos de Chelsea la temporada pasada, estos se encontraban en óptimas condiciones para recuperarlo.



• Temporada 2014/15: Manchester United 1-2 Swansea City



Tras decenas de partidos y un sin número de sucesos sorprendentes, Old Trafford no tardó en convertirse en el escenario más temido del país. Pero, un 16 de agosto de 2014, los Red Devils cayeron por primera vez en 42 años, cuando Swansea City plantó a sus jugadores en un Old Trafford repleto y logró una chocante victoria en lo que fue el primer encuentro de la Premier League de aquella campaña.



• Temporada 2015/16: Manchester United 1-0 Tottenham Hotspur



Ilusionados con lo que les depararía el futuro, Manchester United y Tottenham salieron a la cancha un 8 de agosto de 2015 para darle comienzo a la Premier League. Los Red Devils, obligados a ganar en el debut tras la derrota sufrida el año anterior, lograron dejar atrás la presión de abrir el campeonato en Old Trafford y se impusieron por la mínima, gracias a un gol en contra de Kyle Walker.