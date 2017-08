Una vez más

A mediados de la semana pasada el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por medio de la OFAC dio a conocer la denominada "lista negra" en la que designa a empresas y personas extranjeras que a su juicio tienen vínculos con narcotraficantes, terroristas o criminales internacionales, etc. En dicha lista incluyó a varias empresas mexicanas y personas también mexicanas, entre ellas al futbolista internacionalmente conocido Rafael Márquez y a un cantante también de nuestro país conocido como Julión Álvarez, por tener presuntos vínculos con un narcotraficante de nombre Raúl Flores Hernández, a quien le apodan "el tío". Pues bien, eso bastó para que aquí en México los medios de comunicación los expusieran, sin mayor comedimiento, como si ya hubieran sido juzgados y sentenciados. Aclaro, no todos los medios de comunicación, pues hubo algunos, muy pocos, en donde el tratamiento que le dieron al asunto fue sin cargarse en su contra, guardando, si pudiera decirse así, una cierta imparcialidad. Por parte del Gobierno nuestro, si bien la Procuraduría General de Justicia federal de primera intención dijo no tener ninguna averiguación abierta en contra de esas personas, sin embargo horas después de esa declaración y cuando se conoció que en la investigación habían colaborado autoridades mexicanas, inmediatamente señaló que se estaba abriendo investigación en contra de aquellas personas, para después haber recibido a solicitud de Rafael Márquez su declaración en relación al tema, en donde el futbolista negó estar vinculado al anteriormente mencionado narcotraficante. Inmediatamente de esa declaración la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó que se bloquearan todas las cuentas abiertas en el sistema financiero mexicano pertenecientes a todos los mencionados en la lista negra citada en un principio, lo que implicó que a Márquez y Álvarez se les afectaran también las cuentas que pudieran tener en México, independientemente de las que tenían en entidades financieras americanas las que ya estaban bloqueadas por las autoridades americanas. Bueno es mencionar también que uno o dos días antes de que apareciera la lista negra, el presidente Enrique Peña Nieto había aparecido en una fotografía publicada en medios nacionales y en el Internet acompañando al cantante ahora en desgracia, dicha foto fue retirada de la red poco antes de la noticia.

Lo sucintamente narrado viene a corroborar una vez más que algunas instituciones nacionales están a la sombra de las determinaciones de algunas extranjeras. Digo lo anterior porque bastó la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que aquí en México se reaccionara por las autoridades penales que inicialmente dijeron no tener ninguna averiguación en contra de Rafael Márquez y Julión Álvarez, pero señalando que sí, ya estaban realizándola, además bloqueando las cuentas bancarias o financieras de estas personas tal como lo hicieron los Estados Unidos. Reaccionaron pues tal como en las leyes norteamericanas, sobre todo la conocida como Ley de Control de Activos Extranjeros o laKingpinAct que así lo ordena, la que se impone también implícitamente a las entidades financieras latinoamericanas para evitar que los narcos puedan seguir operando en ellas. Sometimiento, me parece, porque hasta el momento en que se dio a conocer la lista, no había averiguación penal en México en contra de las dos personas que estoy mencionando no obstante que las autoridades mexicanas sabían que en el vecino país del Norte ya indicadas como responsables de colaboración con el narco, las propias autoridades mexicanas habían ayudado a esa averiguación. Pero, además, están actuando sin que en los Estados Unidos exista hasta el momento alguna acusación penal ante las autoridades pertinentes, ya que el Departamento del Tesoro actuó unilateralmente para imponer una sanción con una mera presunción, suficiente para que las autoridades mexicanas violaran, a mi juicio, la presunción de inocencia de los implicados al ordenar el bloqueo de las cuentas en México.

Por otra parte, en el ámbito público, ya el prestigio y la buena fama de los implicados están rotos y prácticamente imposibles de reparar aun antes de que en los Estados Unidos se les instaure juicio y lo mismo aquí en México. Sin decirlo explícitamente muchos medios y comentaristas los han juzgado y condenado sólo por lo que una autoridad administrativa, no judicial, ha dicho en un país extranjero.

Por supuesto que lo expresado no tiende a defender a los dos personajes que aquí cito, sino a resaltar que en mi opinión están siendo tratados con injusticia, aunque pudiera decirse con una aparente legalidad. Pero sobre todo destacar cómo en el ámbito penal, con el pretexto de combatir el narcotráfico, algunas de nuestras instituciones y autoridades se someten a la presión y leyes extranjeras.

