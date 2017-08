Hartos de inseguridad, buscan cerrar calles y parques

Debido a los delitos de alto impacto que ocurren en la colonia San Isidro, los vecinos exigen a las autoridades autoricen el cierre de 17 calles y 3 parques.

Según las cuentas de los colonos, de mayo del 2016 al 23 de julio del 2017 se han cometido 121 delitos en dicha zona, entre ellos, ejecuciones, asaltos a transeúnte con armas de fuego, robos a casa habitación... pero ahora el delincuente ya espera a los vecinos adentro de sus casas para, aparte de robarles, amenazarlos con quitarles la vida.

La presidenta de colonos, Guadalupe Ordaz ha llevado oficios personalmente a 20 dependencias, entre ellas, Prevención del Delito, Secretaria de Seguridad, Dirección de Policía, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, a Presidencia, Instituto de la Mujeres: todas responde, pero no implementan acciones de seguridad para la tranquilidad de los 3 mil 500 habitantes.

“Las autoridades están enteradas de la problemática de la colonia y si nos han contestado los oficios pero respuesta en acciones no hemos tenido. Los vecinos ya estamos frustrados de ver cómo nos roban y amenazan y no ver respuestas concretas”, lamentó la señora Ordaz.

El 4 de agosto, el comité de colonos llevo la petición de cierres de calles a la directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, pero ésta quedo en dar respuesta el 18 del presente mes.

Claudia Imelda Rodriguez, secretaria de Seguridad de San Isidro dijo que los vecinos están en desventaja, pues los delincuentes tienen fácil la salida ya que la colonia esta rodeada de 5 bulevares principales: Mariano Escobedo, Paseo de Jerez, San Pedro, Torres Landa y González Bocanegra.

“Sabemos que es complicado cerrar las calles, pero al menos que Desarrollo Urbano nos ayuden a cerrar las más problemáticas, así como autorizó la apertura de salones de fiesta que están en nuestra colonia y que no cuentan con cajones de estacionamiento”, señaló la secretaria.

Al secretario de Seguridad Pública en León, Luis Enrique Ramírez Saldaña le piden apoyo completo y no intermitente, pues manda a los oficiales a hacer rondines pero al poco tiempo la policía se va porque no se dan abasto con los problemas de la ciudad.

“Cuando le solicitamos mayor apoyo (a Ramírez Saldaña) nos dice: 'ya estamos trabajando en eso, ya vamos a tomar cartas en el asunto, voy a girar ordenes para que los comandantes se entrevisten con ustedes'; después vienen los oficiales dispuestos a trabajar, pero después desaparecen”, señalaron los vecinos.

Además los oficiales desprotegen parte de la colonia, ya que San Isidro está divida en delegación Oriente y Sur, y los policías sólo ponen protegen la zona Oriente.

“Pusimos queja y un oficial nos dijo que debía mandar oficio a la comandancia para que nos mandarán más patrullas... pero ahora no pasan por sus sellos con el comité porque tienen mucho trabajo pero es bien extraño que sí pasan por sellos con los locatarios de Bocanegra. No sabemos si allá les den propina y como acá no les damos, nos desprotegen”, acusaron.

El alcalde Héctor López Santillana también ha visitado la colonia y ha escuchado las necesidades, sólo que se le ha olvidado darle seguimiento.

“La apatía de la ciudadanía viene por la poca respuesta y apoyo por parte de Gobierno. Las nuevas leyes defienden a los delincuentes y no a la ciudadanía”, consideró, la presidenta de colonos.

Aparte de los robos y asaltos, los vecinos tienen el problema de que en su colonia operan desde hace 10 años 2 vigilantes de seguridad privada que les preocupan.

La inseguridad en parques, que se usan para el crimen, preocupa a los vecinos.

“Sabemos que no están regulados y ya les pedimos que se fuera de la zona pero no se quieren ir, algunos vecinos hasta miedo les tienen”, dijo el comité.

Piden a las autoridades correspondientes actuar de inmediata para que estas personas se alejen de San Isidro.

'Atendemos la colonia'

Al secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña se le preguntó sobre la inseguridad que hay en la colonia y se limito a contestar que “estamos atendiendo la colonia”.

“Hemos tenido acercamiento con los vecinos, hay algunas denuncias de los vecinos... estamos atendiendo a la colonia, nos vamos a meter, el compromiso es al 100% y que la gente se sienta seguro”, dijo.

Mencionó que buscaran la ampliación del patrullaje y rondines, pues el patrullaje se focaliza donde hay problemas.

“Hay buena coordinación, buena comunicación con los vecinos, y les vamos a cumplir. Es una zona que debemos atender, se han detenido a personas y seguiremos en esa línea”, finalizó.

Desarrollo Social tampoco responde

El anterior comité de colonos que era dirigida por el vecino Gerardo Quijas, quien también es Consejero Ciudadano, no ha entregado los documentos y sellos oficiales de la colonia a la Dirección de Desarrollo Urbano y ésta tampoco se los ha exigido.

Desde abril del 2016 Gerardo Quijas dejo el comité y no entregó oficios ni a la dirección ni al actual comité, esta situación ha afectado a los vecinos.

“Por Ley los debió entregar. Eta situación se la hicimos saber al anterior agente de Desarrollo pero nunca informó al director de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Diego Velázquez, al menos esto nos dijo él”, mencionó.

Ahora ya tampoco tienen agente social para que dé seguimiento a las necesidades.

"Hay problemas de comunicación interna, no tienen archivos de los comités de colonos, no hay oficios de recibido, no dan seguimiento a las peticiones, no dan fecha de respuesta...”, dijeron.

Tampoco dan seguimiento al Plan de Desarrollo Comunitario que la misma dirección pide cada año a los comités.

"Nuestro Plan lo perdieron, apenas se lo volví a dar en las manos al director Velázquez y se comprometió en darle seguimiento”, apuntó la presidenta de colonos.

Además dicho director se comprometió con los vecinos a mandar de planta a un agente, a rescatar el archivo de papeles del comité anterior, a hacer una carta interna para que Desarrollo Urbano dé contestación al cierre de calles y parques.

Y es que un agente de Desarrollo tiene a su cargo de 10 a 15 colonias, “es mucho trabajo, por eso no nos hacen caso”.

La Dirección de Prevención del Delito a cargo de Elias Lira Mares, le ha quedado mal también a la colonia, al quedarles a deber 11 botones de Enlace Ciudadano.

“Debido a la inseguridad que padecemos se habían comprometido a darnos 13 botones pero sólo nos dieron 2. Esperamos que en verdad nos den el resto”, pidieron.

En próximos días, el comité de colonos de San Isidro 1°sección cambiará y se quedará a cargo de la vecina Fatima Ornelas.

“Yo presente mi renuncia en el comité porque tengo un proyecto familiar pero se quedará en mi lugar Fatima, ella dará seguimiento a las peticiones con las dependencias y los vecinos”, informó Guadalupe Ordaz.