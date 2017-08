Morena nombra a Delfina coordinadora de organización en Edomex

El Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) nombró a Delfina Gómez Álvarez coordinadora de organización del Estado de México para el proceso electoral del 2018, en la renovación de 125 municipios, 45 diputados locales, federales, senadurías y la Presidencia de la República.



Cabe recordar que en los comicios de pasado 4 de junio, Morena ganó la mayoría de los municipios Metropolitanos del Estado de México, incluidos los del llamado corredor azul, que ahora gobierna el PAN, así como municipios gobernados por el PRI como Ecatepec y Tlalnepantla,



El próximo mes de septiembre inicia el proceso electoral para renovar 125 presidencias municipales y 75 diputaciones locales, por lo que el nombramiento de Delfina estará enfocado a la elección interna de los candidatos de Morena a estas alcaldías y a la Cámara de Diputados local y federal .



Delfina Gómez Álvarez exhortó a los líderes a enfocar las baterías de Morena en buscar el consenso y unidad interna.



Quien fuera la candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, lamentó el comportamiento de las autoridades priístas del Estado de México, de la federación y electorales al no respetar la voluntad ciudadana, por lo cual reconoció el esfuerzo de la militancia y de los electores para mantener un movimiento pacífico.



la población tiene la certeza de que Morena es la única opción para transformar a México.



La ex alcaldesa de Texcoco señaló que en "Morena no se compran voluntades, ni se compran conciencias", en tanto, "en el PRI por el contrario todo lo compran, sobre todo dignidades".



Delfina Gómez exhortó a los militantes de Morena a reforzar el trabajo de equipo en los municipios, en donde es necesario dar mayor capacitación de los representantes de casilla.



La ex candidata de Morena reconoció la participación de la ciudadanía en el pasado proceso electoral y el esfuerzo de la población para modificar las condiciones de inseguridad y violencia en que viven 16 millones de mexiquenses.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx