Crimen en la Rectoría

Hoy viernes, en que escribo esta reflexión, hace ocho días sucedió un hecho lamentable que al día siguiente fue publicado en este periódico y que seguramente pasó desapercibido para muchos lectores (a.m.2-B-3, 5/VIII/2017).



Un sujeto hasta ese momento no identificado, se introdujo a la Universidad privada “Angelópolis” en la ciudad de Puebla, Puebla y con varias argucias logró llegar hasta la oficina de la Rectoría en la Institución, solicitó audiencia con el Rector Roberto Corvera Guzmán y al tenerlo frente a él lo atacó con un arma de fuego disparándole en tres ocasiones, de los cuales dos privaron de la vida al Rector y el tercero dejó herida a su secretaria.



Si bien la muerte del Rector Corvera Guzmán no fue instantánea, al recibir los primeros auxilios se percataron que ya había muerto. Algunos medios de comunicación señalaban diversas versiones sobre el móvil del asesinato, el cual tenía dos vertientes: uno un crimen pasional y el otro como una venganza por viejos agravios del asesino al parecer en su experiencia como maestro inhabilitado en la Universidad.



Afortunadamente cuando el asesino salió del lugar corrió por la calle, iba siendo perseguido por personal y alumnos de la Universidad quienes lograron detenerlo.



Y decimos afortunadamente, porque no sucedió lo mismo con otros dos casos en la misma localidad acaecidos en 2013, uno en contra del Vice Rector de la misma Universidad “Angelópolis” ultimado también a balazos en el gimnasio de la Institución, quien en vida respondiera al nombre de Martín Román Núñez; y el otro en la noche del 2 de julio del año 2013 fue asesinado el Rector de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) Samuel Malpica Uribe; ambos casos siguen sin resolverse y sin pista alguna de los asesinos. En menos de cuatro años tres asesinatos de Rectores de Universidades en Puebla.



En el caso que comentamos fue detenido Juan Ignacio “N”, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre .38 súper, remitido a la Fiscalía General, la cual lo puso a disposición del Juez de Control, calificando su detención en flagrancia; también se realizó la imputación por el delito de homicidio calificado y se le impuso prisión preventiva hasta la Audiencia de Juicio Oral; el cúmulo de datos de prueba y aportados a la Carpeta de Investigación incriminan al sujeto, el cual seguramente obtendrá una condena ejemplar.



El autor cuenta con 50 años de edad, y de acuerdo a las investigaciones, el móvil de su acto criminal fue la venganza en contra de Roberto Corvera, quien 28 años antes, siendo supervisor de maestros en el Estado de Chiapas, por diversas violaciones administrativas inhabilitó a Juan Ignacio “N” en sus funciones de maestro, perdiendo hasta su cédula profesional.



Durante 28 años este asesino, en su mente criminal pergeñó y alimentó su deseo persistente de venganza y después de acechar a su víctima logró su objetivo; las cámaras de vigilancia de la Universidad Angelópolis captaron el momento en que el sujeto ingresa, hasta cuando sale y se da a la fuga siendo perseguido por empleados y estudiantes del plantel hasta ser detenido; desde su ingreso a su salida transcurren un minuto y veinticinco segundos; después de veintiocho años de su sed de venganza, la desahogó en ese breve lapso.



Como ya lo habíamos afirmado en otras entregas en este espacio (“Psicología Social y Criminalidad” a.m. 14/05/2017), la mente criminal es inescrutable muchas veces es difícil predecir la conducta de personas que en apariencia llevan una vida normal, pero que se encuentran envenenados por un odio añejo que no logran superar por su falta de comunicación con sus amigos o seres queridos a efecto de ser orientados y comprendidos.



La psicología criminal sí logra explicar estos fenómenos, pero definitivamente esos ataques delictivos no pueden ser prevenidos por las instancias de seguridad pública; de tal manera que muchos de esos casos que pasan a engrosar las estadísticas, en descargo de las autoridades competentes no es posible atribuírselos como fallas del sistema o de la vigilancia policíaca.



Necesitamos explorar mucho más la mente humana para avanzar en nuestro sistema de prevención del delito; de otra manera solamente estaremos atendiendo los efectos y no las causas.