Generosidad a flor de piel

A la hora de la penumbra, cuando va cayendo la tarde, en las afueras del Hospital Regional de León, se reúne gran número de personas. La mayoría son parientes de los enfermos que están internados en ese nosocomio.



Se tienden en donde pueden, sobre cartones o cobijas viejas, alguna colchoneta; pocos adentro de una casita de campaña. Desde allí, hacen guardia para sus enfermos. Es grande el sacrifico, tan enorme como el cariño o amor que les tienen. A dentro un ejército de profesionales se mueve en todas direcciones y en atención a diversos lamentos y demandas de salud. Es la generosidad y vocación manifiestas, virtudes que muchas veces no advertimos pero que allí están para mitigar el dolor y procurar la recuperación.



Todas las profesiones tienen su signo, pero ésta de la medicina entraña, al menos para mí, un comtacto con el humanismo más elemental y profundo.



Si hay humedad, calor, frío para quienes hacen esa vigilia, no importa. El sacrificio es una contribución que cruza los espacios y como algo invisible alienta a quienen sienten que les llega un fuego interior.



Cuando el velo nocturno se tiende sobre ese conglomerado llega la nobleza de leoneses y leonesas. Voluntades sin límites que en sus casas prepararon alimentos para repartir, sin ningún distingo, ni discriminación. Atole calientito, tamales, tacos dorados, emparedados, verduras. Como en el milagro de los panes y peces, todos alcanzan. Agua con frutas, té de limón



No creo que esta nobleza espontánea esté dirigida por alguna asociación y si lo está, qué bueno. Lo que deja a uno pasmado, con las lágrimas a flor de piel, es advertir que en esta tierra abajeña nace la bondad y se manifiesta como un signo de amor a los demás.



Cuando toco el tema con alguna amistades me ilustran sobre que hay personas que, sin tener pacientes internos, llegan nada más a tomar bocado, degustan cuanto pueden y se van; otras, me dicen observadores, se llevan alguna porción. Reflexiono al respecto que siquiera ese día tuvieron algo para llevarse a la boca o darles un poco de arroz con leche, una pieza de pan a sus familiares.



Lourdes Salgado Sánchez, a quien le decía con cariño “La Princesa del Coecillo”, que en paz de Dios goce, los martes se afanaba por preparar una porción grande de café con leche, avena y lo llevaba al desayunador de Cáritas, frente al hospital.



Allí regalaban o regalan almuerzo a todos cuantos se acercan a esa mesa, sin cobro alguno. Don Agapito, a quien le tocó el beneficio de esa donación, se quedó maravillado; así me lo contó en su momento, porque le insistían: ¿más tortillas, chicharrón con chile, frijoles?



En las afueras de otros hospitales hay personas que realizan tan ejemplar labor. “Vamos hoy a preparar 100 tortas -le dice la doctora a su esposo- porque en la noche las llevaremos al hospital de la mujer”.



Los leoneses somos pueblo noble. Quien tenga colaboradores domésticos déles alimento. Hay quienes abusan, es cierto, pero no por unos les debe ir mal a todos. Se sabe de gente que prefiere tirar comida antes que regalarla a su personal.



Bien por las personas que en sus empresas les proporcionan comida a sus trabajadores a costo simbólico. Del mismo cuero, como dice el dicho, salen las correas.



Cáritas maneja un excelente banco de alimentos. Es labor nobilísima. Hay despensas para muchos, antes de que se desperdicien los productos perecederos.



Como vemos, los leoneses tenemos una conciencia noble y clara, lo importante es dejar que se manifieste.



Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa: “Hay que dar, hasta que duela”.