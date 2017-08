La Olla: Alonso, Alonso, Alonso

El final de Carmen

Unos 300 asistentes al ensayo final de la majestuosa ópera Carmen aplaudieron más de un minuto a los artistas entregados en cuerpo y alma a su representación, el viernes por la tarde.



Tramoyistas y edecanes del Teatro Bicentenario, acostumbrados al entusiasmo del público, se sobresaltaron al escuchar un coro de 300 voces gritando “¡Alonso!”, “¡Alonso!”, “¡Alonso!”. No hubo más palabras en apoyo a Alonso Escalante Mendiola, destituido de la Dirección por ir a México a pedir aumento de sueldo para sus colaboradores. Se sumaron a las “causas del despido” los chismes de lavadero que llegaron a integrantes del Consejo.



La ópera Carmen se estrena hoy y repite el próximo martes, jueves y sábado. Asiduos asistentes al Bicentenario convocan a vestirse de blanco y gritar su apoyo a Alonso como protesta por la sinrazón de remover a un hombre talentoso que vistió de gala a León.

Medina, Medina, Medina, ra, ra, ra

Ni cómo tumbar a Carlos Medina Plascencia de la punta de las encuestas para la gubernatura de Guanajuato, la presidencia de León y hasta la delegación de Duarte.



El actual síndico de León, además de ser una piedrota en el zapato del alcalde Héctor López Santillana, mantiene altos sus bonos gracias a que hace 25 años gobernó Guanajuato con honestidad y orden.



En el sexenio de Medina los mayores escándalos fueron la distribución de “estampitas” con su imagen y la construcción de una pequeña pista para aterrizar junto a su casa en el helicóptero del Estado.



Los “resbalones” de Medina a la luz del día no pintan frente a los despropósitos de los actuales gobernantes. El primer círculo de funcionarios del góber Miguel Márquez Márquez está volcado en apoyos a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ex secretario de Desarrollo Social y Humano de la entidad.



El miércoles, uno de ellos pidió a empresarios de un nuevo hotel de Silao que invitaran al precandidato a la inauguración. Los alcaldes de Guanajuato están recibiendo llamadas para incluir a Diego en sus informes que realizarán en septiembre.



Nada menos ayer en Salamanca, por orden precisa del “alto mando”, diputados locales panistas temerosos de quedar fuera de nómina el próximo año, ofrecieron un desayuno a Diego Sinhué en el restaurante del hotel Aliana, el mejor de Salamanca. Con palabras y palmaditas, cada uno cumplió el besamanos y juró amor eterno a la causa.



Aparentemente la mayoría de los funcionarios blanquiazules apoya a Diego, pero las encuestas no reflejan la misma intención de voto. Carlos Medina sin campaña, sin regalar cuartos, pisos, techos, pintura, desayunos, despensas, útiles escolares, mochilas, uniformes ni tabletas; sin usar el helicóptero asignado a Seguridad o los recursos de los guanajuatenses, siempre aparece en primer lugar de la lista.



Pero a Carlos no le interesa la gubernatura ni la alcaldía, así que Márquez y Cía. enfocan las balas a tumbar a otros aspirantes que están muy por arriba de Sinhué en el tablero político.



A propósito del candidato oficial, se les descontarán dos días de salario a los burócratas que participaron, por voluntad propia u órdenes superiores, en la frustrada “intervención” de Celaya. El Estado arma una estrategia para defenderse de las denuncias del PRI, Verde Ecologista y Morena.



De esta manera cuando los promotores de Diego sean llamados a cuentas por el Jurídico del Instituto Electoral, José Ricardo Aguilar Torres, tendrán la coartada. Casualmente los casi 200 servidores públicos presentarán permisos para ausentarse del trabajo sin goce de sueldo, los días 27 y 28 de julio pasados.



Por cierto, en la lista de burócratas enviados a Celaya se agregan más nombres de leoneses: Carlos Delgado, Ramón Hernández, Rodrigo Guerrero, Óscar González, Toño Navarro y Jesús Acevedo. Todos seguramente con permiso del alcalde Héctor López Santillana, siempre disciplinado.

Unos atrás, otros adelante

En la carrera rumbo al 2018, conforme pasan los días, crece la lista de panistas que levantan la mano para decir “yo quiero ser candidato”, pero sólo algunos cuantos podrán ver su nombres en la boleta del próximo año.



Esta semana el diputado local panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, tuvo que hablar sobre sus intenciones políticas. Palabras más, palabras menos, dijo que por naturaleza todos los servidores públicos buscan seguir sirviendo.



Éctor Jaime está en la mira de Diego Sinhué para lanzarlo por la alcaldía de León; sin embargo, no está muy seguro. De lo que no tiene duda es de que Héctor Salgado Banda, director del ISSEG, sería su secretario de Finanzas y según cuentan, Ricardo Ortiz, alcalde de Irapuato, tiene el ofrecimiento “de palabra” de que sería otra vez secretario de Obra Pública del Estado.



Hasta ahora por León hay al menos cuatro levantando la mano: el propio López Santillana, Éctor Jaime, la diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos y el ex alcalde y actual diputado federal Ricardo Sheffield Padilla; dicen que él quiere esto o nada, bueno tal vez si le ofrecen una senaduría no dirá que no.



Varios son los panistas que tienen veladoras prendidas en más de una capilla, si no es senador, diputado federal, diputado local o por lo menos regidor, el punto es asegurar estar en las boletas de 2018.



En los pasillos del PAN circula la lista de los anotados por las diputaciones locales. Por el tercer distrito suspiran la actual senadora Pilar Ortega Martínez y Lucy Gallegos Camarena.



En el cuarto distrito local anote usted a Fortino Hernández Becerra, y el regidor leonés José Luis Manrique Hernández. El curtidor Lupe Vera Hernández también está más que apuntado.



Por el quinto distrito que actualmente ocupa Libia Denisse García Muñoz Ledo ya se anotaron en la lista de suspirantes Alejandra “La Güera” Reynoso, aunque si se puede a ella le gustaría más una senaduría; también alzó la mano por este mismo distrito el panista Fredy López.



En el sexto distrito local, al relevo de Lety Villegas Nava, algunos de los que piden llegar son Jorge Espadas y el ex director de Educación en León, el profesor José Ramón Hernández.



Por el séptimo local, en caso de que Juan Carlos Muñoz Márquez no busque la reelección, se prepara Salvador Márquez Lozornio, aunque dicen también que podría darle chance para ir por esta candidatura a su hija Cristina Márquez.



Para la próxima elección habrá un nuevo distrito local, se trata del 21 con sede en León y ya en lista de los supirantes a esta diputación aparece otra vez Chava Márquez y el ex contralor Alberto Padilla Camacho, dedicado los últimos dos años al trabajo interno en su partido después de desenmascarar la corrupción del trienio de Bárbara Botello Santibáñez. En realidad, Beto estaría igual de contento en una regiduría.



Y hablando de regidores, la panista Rosario Corona está en la fila de Ricardo Sheffield porque aspira a participar en la planilla.



El caso de la planilla azul que acompañará al candidato leonés a la alcaldía se pondrá interesante, ya que entre los actuales regidores y síndicos algunos no tienen interés en reelegirse, así lo han expresado en corto a otros panistas. Otros que si quieren no suman suficientes puntos para quedarse otros tres años.



Vamos a ver a quiénes les dan los tiempos, las cartas y los apoyos para alcanzar estas candidaturas que prácticamente quedarán definidas en octubre, pues en noviembre arrancan las precampañas.

Cooperacha para seguridad

Ahora que todo parece que marcha sin parar para calentar motores, el Fideicomiso de Seguridad (Fifosec) propuesto por la Mesa de Seguridad y Justicia que preside Rocío Naveja Oliva, las ideas de cómo multiplicar el dinero empiezan a aparecer.



Las reglas para el Fifosec están establecidas, así como el recurso inicial que pasó de ser de 25 millones de pesos (entre aportación estatal y municipal) a 65 millones de pesos gracias al gremio empresarial.



Los empresarios dicen que no hay que escatimar en recursos para seguridad. Ése ha sido también el discurso de las autoridades municipales que han mostrado todo el apoyo a la Mesa, aunque al principio se atoró la formación del fideicomiso.



Apenas la semana pasada luego de su reunión mensual de la Mesa Ciudadana, Rocío Naveja anunció que por fin tenían claro el dinero que se aportará a los proyectos que desde principios de este año se ha anunciado para fortalecer a la Policía Municipal; área de inteligencia, capital humano y dignificación de los elementos y la calidad de vida de sus familias.



Para los tres temas el Municipio aportó 12.5 millones de pesos y el Estado otros 12.5 millones, pero la sorpresa la dio cuando dijo que habría otros 20 millones como regalo del Estado y otros 20 por un grupo de empresarios que creyó en los proyectos.



Así con esos 40 millones de más habrá la creación de un centro recreativo, llamado Complejo de Convivencia y Desarrollo del Policía y su Familia (Cedepol), pero lo cierto es que el recurso es insuficiente si la idea es que los proyectos continúen de administración en administración.



Ese mismo día en la reunión hubo una propuesta que no cayó para nada mal: que la ciudadanía aporte recurso para mejorar la seguridad. Algo así como una Comisión de Procuración de Fondos que esté abierta a todos los ciudadanos, si el carnicero, zapatero, chofer de la oruga, usuario de ella, estudiante, maestro o cualquiera que viva en León quiere aportar podrá hacerlo.



La idea fue aprobada por los integrantes de la Mesa y quedó registrada como un acuerdo formal en el pleno de la misma.



Aunque esto no significa que como ciudadanos tendremos que depositar a una cuenta o que los integrantes de la Mesa andarán por las calles con un botecito pidiendo de peso en peso. La idea que ya se aprobó se comenzará a explorar y ver de qué forma, primero, se puede convencer a los ciudadanos de que cooperen.



En su momento, cuando se habló de que los empresarios aportarán y estaba la vaga idea de que si querían los ciudadanos le entraran, el síndico Carlos Medina Plascencia saltó. No estaba de acuerdo. Para él ya es suficiente con que cada uno de los ciudadanos paguemos impuestos y predial, como para que todavía se aporte por una labor que, dijo, es totalmente responsabilidad de la autoridad.



Si es que se hace realidad y las autoridades toman en serio este iniciativa, es un hecho que los proyectos que deriven de la Mesa no serán sustentados por la ciudadanía, solamente habrá temas de forma complementaria que con ese dinero se verán apoyados. Las líneas iniciales y programas más ambiciosos tendrán que seguir siendo sostenidos por las autoridades.



La duda es ¿Cuánto aportaría usted por abonar a la seguridad de la ciudad?