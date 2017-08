En la religión política del presidencialismo mexicano, el señor Presidente sueña con renacer a través de su creación embrionaria, su delfín, su nueva encarnación, como en las historias de los dioses, que mueren y resucitan.



Así transcurre el devenir de la sucesión presidencial, entre el ocaso y el renacer... como en el ciclo solar: el sol se pone lentamente en el ocaso y desaparece, pero renace para dar luz al nuevo día. Ya nada ni nadie puede dar marcha atrás a la gestación de las candidaturas, así es el ritual sucesorio en la cultura política mexicana.



Ya empezó el ocaso del señor Presidente, su fuerza disminuye, su vitalidad se desvanece, seguida de la agonía y la angustia. Entonces, el Presidente tomará en solitario la decisión más sublime y mejor guardada del ritual presidencialista: el nombre de su sucesor.



El novelista y periodista Luis Spota decía que “el momento de mayor poder de un presidente es cuando, ante su sucesor, pronuncia las palabras tú serás”.



En el PRI, durante años, se utilizó la tradición vernácula de “El Tapado”, que se refería al personaje que sería señalado por el Presidente de la República para ser su sucesor, es decir, sería postulado por el PRI.



El secreto de la identidad de El Tapado tenía su importancia porque, en muchas ocasiones, los presidentes jugaban a insinuar que postulaban o que apoyaban a otros candidatos; así, engañaban a la caballada para desorientar a los políticos que no serían.



Con eso, se evitaba el desgaste de quien iba a ser el verdadero elegido; de ésta manera, El Tapado se mantenía en la sombra hasta el último momento posible, para esperar el acto supremo de su “destape”. Entonces, comenzaba su espiral de ascenso, a la par que iniciaba el descenso del presidente saliente.



El PRI fue un partido creado por el Presidente, para el presidente. Un partido de Estado, que el politólogo Sartori lo catalogaría como “hegemónico”; se pensó como la útil herramienta del Presidente, de gran versatilidad, para organizar la burocracia nacional, las diferentes corrientes y pensamientos dentro del organismo y poder transmitir pacíficamente el poder.



Pero, todo lo anterior es historia. En la actualidad, el Presidente vuelve a probar su fuerza como jefe máximo de su partido y le dicta el orden del día para la plenaria: “Cambiar las reglas para postular candidato presidencial sin militancia y trayectoria dentro del Revolucionario”; es decir, un candidato externo.



Todo lo anterior, según voceros, es con la finalidad de modificar sus documentos básicos con una visión de futuro. “Nos permitirá construir una oferta política que nos va a llevar a tener una mayor cercanía con la ciudadanía para llegar a los procesos electorales con mayor fuerza”: Claudia Ruiz Massieu, Secretaria general del PRI.



El Revolucionario Institucional está en tercer lugar, según la última encuesta de Bloomberg; la popularidad del Presidente está por los suelos, y la deshonestidad de varios de los gobernadores salientes llevó a perder a su Partido más de cuatro millones de simpatizantes. La prioridad es la de derrotar al puntero, López Obrador, éste es el enemigo a vencer.



Entonces, la única luz en el túnel es que el candidato del PRI sea un externo, que pueda tener más cercanía con el ciudadano, por no ser militante de ningún partido, y con un halo de honestidad, que no esté manchado con la mácula de la corrupción.



Si el Presidente ya hubiera decidido por uno interno, con militancia, como Osorio Chong, no estarían cambiando los estatutos. Los precandidatos que están en perspectiva serían solo cuatro: José Narro Robles, José Antonio Meade, Aurelio Nuño y Enrique de la Madrid. De los demás, ni hablar, están fuera del ánimo presidencial, y de cualquier posibilidad. Olvídense los que ven a Beltrones y a Osorio Chong en la jugada… pertenecen al pasado.



En el simbolismo, propio de la cultura del presidencialismo, el hecho de que a la Plenaria, haya asistido el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que no es priista, significa que el Presidente lo invitó.



¿Y, por qué se lo invitó, y por qué aceptó? Porque es el hombre del sexenio, con una visión al futuro, el que satisface todas las necesidades para ser un candidato ciudadano, con los valores que se identifiquen los ciudadanos.



José Antonio Meade no polarizaría a los priístas; su candidatura significaría un discreto y velado acuerdo tácito con el PAN, de un candidato laico, ciudadano, sin color y sin la doctrina priista, que eventualmente, con Calderón, podría haber sido también el candidato del PAN.



Los mexicanos necesitan un candidato que inspire confianza. Meade ha sido un funcionario eficiente, respetado y bien visto por los mexicanos y en los ámbitos internacionales; es conciliador, daría tranquilidad a los mercados, a los centros de poder de Estados Unidos y ha recorridos cuatro secretarias de Estado, es probablemente el hombre más preparado del Gabinete.



Coincide además, con la visión actual del futuro, la modernidad y globalización de las economías. En el presente y en el futuro, la ideología del mundo será la economía. José Antonio Meade es economista de 48 años de edad con un doctorado de la Universidad de Yale. Es conocido en el mundo financiero y hacendario por su honestidad.



“Meade es la mejor opción para el PRI”, dijo Alejandro Schtulmann, presidente de la consultora de riesgo político. “Se ha retirado del círculo íntimo de Peña Nieto, que ha sido criticado. Ha sido parte del gobierno por años, pero no es miembro del partido, que actualmente sería una fortaleza”.



Si al término de la Plenaria, salen los priistas unidos y sin fracturarse, entonces el Presidente decidiría por Meade, y el Partido retomaría la posibilidad de vencer a López Obrador, que actualmente en las encuestas suma doce millones de simpatizantes: El mayor líder que hay en México.



Una de las características que tiene el PRI es su gran capacidad para adecuarse a las circunstancias y a los cambios. Nunca ha tenido una ideología precisa, desde su nacimiento; su doctrina es la flexibilidad y la adaptación: el liberalismo de Madero, el agrarismo de Zapata, el laborismo de Obregón, el fascismo de Calles, el socialismo de Cárdenas y el liberalismo de Salinas.



“Los hombres, para sobrevivir, construyen sus propias utopías, buscan consuelos intelectuales y morales en ellas. Es el mito ilusorio del poder del hombre entre los hombres y sobre la naturaleza. En la utopía, siempre se piensa que el futuro será mejor…”: José Vasconcelos.