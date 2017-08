Saltándose las trancas

Los políticos mexicanos buscan de una y otra manera, “saltarse las trancas” al burlar la ley electoral para que, en tiempos no electorales, proyecten su imagen, incurriendo con ello en “gastos anticipados de campaña”. Gordos y flacos, negros y blancos, cachetones y desmejorados, todos quieren salir en la foto.



Es cierto que la ley electoral (al igual que nuestros sistemas de administración pública) es rígida, pues conoce bien el corazón de esta clase política que a como dé lugar, quiere obtener puestos políticos y posiciones y más privilegios y así, más y más dinero.



En este caminar como Consejero Electoral del IFE y ahora del INE, veo impotente cómo los políticos usen recursos públicos para promocionar su imagen para que el electorado potencial los conozca.



Soy de los que piensa que las buenas obras, la generosidad, la vida sencilla, la cercanía con la gente, deberían ser los mejores promotores para un político.



La publicidad de “boca en boca” debería ser la mejor manera de que el pueblo sepa de los buenos gobernantes y vote por ellos.



Pero no. Siempre ellos recurren al uso de recursos públicos, a las partidas de “comunicación social” para proyectarse. Sus “innovaciones” son ahora el contratar a empresas de marketing, a casas editoriales, a agencias de conferencistas, a agencias de publicidad, dejando de lado los medios de comunicación masivos que es donde más puede la autoridad electoral verificar gastos ilegales.



Así, las redes sociales, los libros, las revistas, las conferencias, son medios que comienzan a usar para que el electorado sepa de ellos. Pronto vendrán las donaciones a fundaciones filantrópicas, a organismos ambientales y que sean éstos las que compren los espacios publicitarios y “vendan” la imagen del político y así, no sean registrados como gastos de campaña.



Un ejemplo reciente fue la campaña de Rafael Moreno Valle quien tiene una enorme reserva financiera para su pre campaña por la Presidencia de la República y que recurrió a la estrategia de publicitar lo que hoy es el libro más difundido (seguramente no así leído) de la historia reciente de nuestro País creando organismos fantasmas asociados a la marca “Porrúa”.



Esta semana el Alcalde de San Miguel Allende desplegó la misma estrategia al colocar cientos de espectaculares en todo el estado con el pretexto del reconocimiento a San Miguel de Allende como una ciudad laureada por sus atractivos y pagando a una revista de negocios para proyectar su imagen y nombre y posicionarla entre el electorado, pues justamente acababa de manifestar su intención de aspirante a la gubernatura.



Esto, como en el sexenio de Juan Manuel Oliva donde se llenaron todas las carreteras con su imagen -que afeaba por cierto el hermoso paisaje-, haciendo uso ilegal de los recursos públicos.



Estas acciones violan claramente –cuando se trata de recursos públicos-, la ley electoral, pues las leyes estatales son cada vez más espejo de las federales. Se proyecta la imagen personal y no la de una ciudad o un gobierno o un programa. Es usar recursos de todos para provecho de uno. No sólo es ilegal sino poco ético.



Veamos el caso: en León se colocaron al menos 80 espectaculares –que, si permanecen al menos un mes en esos espacios en la ciudad-, tendrían que haber costado a precios de mercado, al menos tres millones de pesos.



Si la densidad es la misma para las principales ciudades del estado, los espectaculares podrían ser como 300, es decir, una campaña que podría acercarse a los 10 millones de pesos.



Para que un político sea competitivo, deben combinarse un alto nivel de conocimiento y “saldos de opinión” positivos. Seguramente esta inversión se hizo porque su nivel de conocimiento entre el electorado es casi nulo (los dos hermanos Villarreal, no pasan del 5% de nivel de conocimiento).



El caso es que en México la aplicación de recursos públicos en campañas para promover la imagen de un político, ya ofende a una ciudadanía cada vez más dolida con la clase política por sus despilfarros.



¿No les dolerá a ellos el uso de tanto dinero para promover su imagen? ¿No les dolerán las carencias y pobreza de las mayorías que ya ni les importa promover su imagen personal?



La sociedad mexicana tiene cada vez más la conciencia de que la clase política que no tiene contrapesos en las decisiones, está expuesta a usos irresponsables de los recursos públicos.



La creación de empresas “fantasmas”, la triangulación de pagos a proveedores, todo lo que quedó expuesto en el “caso Duarte”, obliga a que la sociedad pida cuentas del uso de recursos públicos para promoción de la imagen de una persona.



No se trata solamente de que las campañas provocan contaminación visual, sino al ser gastos anticipados de campaña violan la ley electoral en un País que está harto de los políticos.



Esto, nos obliga como sociedad a voltear a candidatos que tengan prácticas generosas, de servicio y testimonio a las mayorías pobres, las que, en forma creciente, mejor se inclinan por ello, a votar por candidatos populares, sencillos, anti sistema, que no utilizan la promoción de su rostro sino de su corazón.



Tenemos que apoyar a candidaturas ciudadanas no convencionales, que no gusten de la práctica de enaltecer la imagen. Tendrán que llegar tiempos en que a los políticos nobles les dé vergüenza tener su imagen en campañas publicitarias, sino que hagan propuestas basadas en los triunfos colectivos y que sea su corazón el que nos conquiste.

*Director de la Universidad Meridiano