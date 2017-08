Les basta un clic para hacer negocio

Los microempresarios han encontrado en la red social Facebook un buen espacio para potenciar sus negocios, llegar a sus clientes y tener un empleo flexible, todo al alcance de un clic.

Sin tener que abrir un local o hacer una gran inversión en infraestructura o publicidad, ni salir a las calles a buscar clientes, la red social les ha ofrecido la posibilidad de llegar hasta su público y aumentar sus ventas, detrás de una pantalla.

Lo han logrado con su propia página en Facebook, a la que suben fotografías de sus productos o servicios.

Los miles de usuarios que tiene la red social pueden verlas, si están interesados hacen contacto directo con el vendedor y pactan la venta de la mercancía.

Quienes han hecho la prueba indican que crear una página en Facebook ofrece múltiples ventajas; la principal es llegar a miles de personas con un mínimo gasto, pues es la red social más visitada en México y el mundo; y también se puede segmentar al público al que se quiere llegar.

Además, ofrece la posibilidad de administrar el negocio desde casa; basta tener conexión a internet y una computadora, tableta electrónica o un teléfono inteligente.

“Actualmente, si estás buscando algún producto o servicio, te metes a Facebook a buscarlo, lo que sea, todo lo encuentras ahí”, dijo Sheryl Robert, vendedora de ropa a través de Facebook.

Pero no todo es perfecto.Hacer negocios de forma digital, con un cliente detrás de la pantalla, implica riesgos, como que no se cumpla con los pagos, o que no se llegue al lugar de la cita para la entrega de la mercancía; incluso desaparecer en medio de la transacción.

Sheryl Robert, de 25 años, comenzó hace tres meses su negocio en Facebook.

“Me ha tocado que me dejan pasteles ya hechos, que no pase la gente por ellos; entonces los buscas otra vez por Facebook y ya no te contestan o te bloquean”, relató Judith, quien ha consolidado su negocio mediante esta red social.

Llegas a donde quieres

Marco Arreguín, fundador de la agencia de marketing digital Nopal Creativa, indicó que como herramienta de negocio Facebook ofrece muchas ventajas por encima de los métodos tradicionales.

La principal es que les permite llegar a todo el que use la red Facebook, y también hay la posibilidad de segmentar el público al que se desea llegar.

“Una de las grandes ventajas es, por ejemplo, llegar a un público segmentado, es decir, a diferencia de la publicidad tradicional que tratas de llegar a todo mundo, entre más gente te vea mejor; pero en publicidad en Facebook la inversión que hagas va mucho más dirigida al público objetivo, entonces no pierdes tanto presupuesto y llegas a tu público objetivo”, dijo

Además, la herramienta de publicidad que ofrece Facebook es más económica y permite medir el alcance del vendedor.

“Puedes medir absolutamente todo, la edad de la gente a la que le gusta tu producto, su zona geográfica, cuánta gente ve tus productos, todo eso te da herramientas para tomar decisiones”, explicó.

Indicó que la red social es efectiva para microempresarios, la gente que va iniciando un negocio, hasta las grandes empresas. Pero hacerlo crecer también implica persistencia, crear buenas publicaciones y publicitarlas.

Extiende negocio

De hacer pasteles para familiares y conocidos, Judith pasó a hornear para decenas de clientes.

Aprendió a hornear de su mamá y hace dos años y medio inició su negocio por Facebook: “Lula Pastelería”.

Judith ha diversificado sus técnicas de pastelería, de acuerdo a lo que sus clientes le piden por la red social.

“A partir de que nace mi segundo hijo, tuvimos la idea para que yo pudiera trabajar desde la casa y no descuidarlos; mi esposo abrió un perfil y empezamos a subir fotografías de lo que hacíamos, y ya luego también compartía él en grupos de venta de Facebook”, recordó Judith.

La red social les abrió un horizonte de oportunidades, pues a través de su página subían fotos de los pasteles y postres que horneaban, y gente de toda la ciudad hacía sus pedidos, como hasta ahora.

Tres años de éxito

Con una inversión de mil pesos, Sheryl Robert inició su negocio de venta de ropa por Facebook en julio de 2014; a tres años, su crecimiento ha sido tal, que sus clientes se han multiplicado y hace entregas a toda la República.

El negocio se ha convertido en el sustento y proyecto de vida de la chica de 25 años y su hijo, por quien se planteó comenzar un proyecto que le permitiera estar al pendiente de él.

Sheryl sube fotografías atractivas de sus productos.

“Con la cooperación de varias personas, como mi papá, mi mamá, que me dijeron: toma 100 (pesos), 200, junté la inversión y me fui a comprar la mercancía”, dijo.

Publicó sus primeras prendas en Facebook y la respuesta fue inmediata y alentadora. Comenzaron a hacerle pedidos, de modo que en breve debió surtirse de más mercancía.

Incluso diversificó su oferta: ya no sólo vende ropa, sino que ha agregado fajas, productos de belleza, accesorios, relojes y zapatos, entre otros.