Solicita cadáveres la Universidad de Guanajuato

Extranjeros y mujeres, en su mayoría, regalan su cuerpo a la ciencia para beneficiar a estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato (UG).

Hace 26 años en la máxima casa de estudios del estado se tuvieron registros de las primeras donaciones de cadáveres para fines académicos y de investigación. Actualmente el 85% de los cuerpos donados que recibe la institución son de mujeres y de extranjeros.

Debido a que son pocos los cuerpos con los que cuenta la UG para que sus estudiantes realicen prácticas y de esta manera los futuros médicos estén mejor preparados, la institución ha lanzado la campaña “¿Donar tu cuerpo a la ciencia? El último gran acto de bondad”.

El doctor Gerardo Chávez Saavedra, profesor del departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, comentó que desde hace dos años que se unió a la institución retomó el proyecto de la donación cadavérica y afirmó ésta nació porque existe un fundamento jurídico.

“En el Reglamento de la Disposición de órganos y cadáveres con fines académicos de la Ley General de Salud en Materia de Investigación se establece que las universidades pueden disponer de los cuerpos de las personas que lo deseen donar después de que fallecen”, explicó.

Desde 1993 la UG tiene un convenio con la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que todos los cuerpos que llegan al Servicio Médico Forense (Semefo) y que no son reclamados los pueda recibir la UG al no haber alún impedimento legal.

“Generalmente son personas desconocidas y no hay quién los reclame, pero hemos buscado otras alternativas como la campaña ‘¿Donar tu cuerpo a la ciencia? El último gran acto de bondad’ por la necesidad que tiene la universidad de contar con cuerpos”, expresó Chávez.

Cualquier persona que viva en el país se puede acercar a la UG para manifestar el deseo de donación y la institución se encarga de los trámites, los cuales son muy sencillos; lo único que se necesita es un permiso escrito donde la persona manifiesta de forma voluntaria la donación de su cuerpo después de fallecer.

El permiso debe estar acompañado por la firma de dos testigos que el donador designe.

Lo ideal es primero realizar una cita para aclarar todas las dudas que se tengan al respecto. El trámite no tiene costo y al convertirse en donador la persona recibe una credencial con un número de folio.

Cuando un donador fallece los familiares deben notificar a la institución el deceso para que ésta proceda a transportar el cadáver del lugar donde falleció al anfiteatro de la Escuela de Medicina, ubicado en la calle 20 de Enero.

Hay pocas donaciones recientes

En los últimos dos años 16 personas han realizado el trámite para la donación de su cuerpo, por lo que tienen pleno conocimiento de que sus restos serán utilizados por la universidad cuando fallezcan.

La mayoría de los donadores son extranjeros pero radican en la entidad, principalmente en San Miguel de Allende y Guanajuato capital; también hay mexicanos, pero son los menos. Asimismo, el 85% de las donaciones son de mujeres.

“Por cuestiones culturales los extranjeros están más abiertos a donar su cuerpo y es más probable que los mexicanos piensen que es más propio disponer de los restos de acuerdo a cuestiones religiosas, que éstos reposen en un lugar santo y esas cosas; los extranjeros piensan diferente”, señaló Gerardo Chávez Saavedra, profesor del departamento de Medicina y Nutrición de la UG.

Para que un cuerpo sea apto para la donación es necesario que la persona no haya muerto por una enfermedad infecto-contagiosa como Hepatitis; esto por cuestiones de protección tanto para el personal académico como para los alumnos.

“En la ciencia el cuerpo se utiliza ya sea completo o algunas de sus partes que se someten a procesos de conservación especializados como la plastinación; a partir de ahí se pueden utilizar en prácticas para el aprendizaje de la anatomía; esa es la parte de la docencia”.

Todas las universidades podrían buscar esta alternativa porque la Ley no tiene limitaciones para el tipo de universidad, pero a nivel nacional la UNAM es una de las universidades que más utiliza este programa y a nivel internacional en Estados Unidos este proceso es muy común.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 01-477-267-49-00 extensión 3682 o al correo [email protected]

Dona joven su cuerpo

Gabriela Vanessa Cuéllar Villegas tiene 24 años, es mamá de dos niñas y trabaja en el Hospital Arada de la Parra como asistente médico.

Dijo que al inicio sintió miedo y tristeza porque no es común platicar sobre lo que pasará con el cuerpo después de la muerte.

Fue por medio de una plática que sostuvo con un médico nefrólogo y también empleado de la UG que Vanessa conoció la campaña de donación de cuerpos.

Ya cuenta con una credencial de donante que se le otorgó cuando realizó todo el trámite.

“Le pregunté si podía donar mi cuerpo y él me respondió que sí; al inicio mi compañero no lo creía pero me animé y soy la persona número cuatro que ha donado su cuerpo. En mi familia hay muchas disyuntivas porque la mayoría está en completo desacuerdo pero ya es decisión mía”, presumió.

En una cláusula del documento que firmó en la UG, Vanessa especificó que desea donar sus órganos y lo que quede de su cuerpo es lo que se donará a la universidad.

“Es mejor a que te entierren y no sirvas para nada, mejor hay que sacarle provecho porque realmente como no sabemos qué pasa después de la muerte creo que es mejor para ayudar a los demás. Creo que falta conocimiento y difusión de todo esto”, finalizó.

El caso de la austriaca Dorle Stavroudis



En octubre de 2015 la comunidad universitaria de la UG campus León agradeció la generosidad de Dorle Stavroudis, quien decidió donar su cuerpo para el estudio y la investigación científica y con ello contribuir a la formación de los nuevos médicos.

Originaria de Austria, Dorothea Franziska Stavroudis nació en 1924 y debido a su origen judío dejó su país en 1938 huyendo del régimen nazi. Vivió un tiempo en Suiza y después radicó en Estados Unidos.

Pianista desde niña y amante del arte, durante su estadía en Tucson fundó la Philharmonia Orchestra of Tucson, orquesta juvenil de dicha ciudad.

Su esposo fue científico del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) y por eso en 1992 se mudaron a León; finalmente radicó los últimos años de su vida en la ciudad de Guanajuato. Su admiración y respeto por la ciencia la llevaron a decidir donar su cuerpo a la UG.

Hasta su última etapa disfrutó de pasear en moto y beber una buena cerveza. Falleció a los 91 años y su familia cumplió la voluntad de donar el cuerpo a la universidad.

Ahora se encuentra en las instalaciones de 20 de Enero de la División de Ciencias de la Salud, apoyando el aprendizaje de cerca de mil 500 estudiantes, quienes se forman como médicos cirujanos.

Otra donación voluntaria se registró en 2013 y se trató de una investigadora estadounidense que radicaba en San Miguel de Allende y también decidió donar su cuerpo a la ciencia.

Karen Coronado Ramírez, estudiante de Medicina, dijo que la donación de cuerpos es muy importante para el aprendizaje de los futuros médicos. A pesar de que hay modelos anatómicos plásticos y software especializado el aprendizaje no es igual.

Paloma García considera que Guanajuato es un estado muy religioso y que hace falta extender la campaña.