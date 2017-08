Cuautémoc Cárdenas se divorcia de partidos políticos

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de la República, dijo que en este gobierno de Enrique Peña Nieto mira un México de muchos retrocesos; más pobres, más desigualdad social, un crecimiento económico que no camina, pero sí, probablemente más infraestructura y uno que otro socavón.



Precisó que al momento está "metidísimo en la política, no en lo electoral, pero sí en la política" y aunque en el momento no tiene previsto formar parte de alguno, "no puedo decir que de esta agua no beberé".



Además expuso que le preocupa la actitud amenazante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para con México, y en este sentido dijo: "Vamos a ver si el gobierno mexicano defiende los intereses del país".



También señaló que es indispensable una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tiene propuestas de lo que se debe cambiar para contar con un marco constitucional en condiciones de equidad y bases democráticas.



En su visita a Hermosillo, participó 4to. Foro Regional "Llamado por México" donde se analizaron los temas: Régimen Político, democrático, honesto y eficiente; Crecimiento con inclusión y distribución de la riqueza; Equidad social y derechos para todos; Derecho al territorio y respeto a la naturaleza, así como Soberanía e inserción global.



Destacó la importancia de avanzar y fortalecer la base y el respaldo social del proyecto que prevé recuperar las capacidades productivas, recursos naturales y no renovables como la minería y el petróleo; aprovechar las potencialidades por una mejor condición de vida colectiva y democrática.



En el foro donde participaron representantes de los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, Cárdenas estuvo acompañado del senador Alejandro Encinas, ex dirigente del PRD y Félix Hernández Gamundi, líder de la revuelta del 68 en México, Cárdenas escuchó sentidas demandas por parte de representantes de sonorenses que se han manifestado agravios por el estado mexicano.



En la voz del regidor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Navarrete, los derechos del 5 por ciento por la compra-venta –en 1990- de la Minera de Cananea hoy Buenavista del Cobre, hicieron un reclamo al gobierno federal por proteger a Grupo México sobre los derechos de miles de trabajadores.



También se expuso sobre las afectaciones a la salud y medio ambiente en más de 23 habitantes de la zona del Río Sonora a causa del derrame de más de 500 toneladas de metales venenosos a la cuenca hídrica.



Mencionó Carlos Navarrete que el gobierno federal tiene una asignatura pendiente con los sonorenses, y se trata de fincar responsabilidades en la muerte de 49 niñas y niños, ocurridas en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio del 2009.



Guadalupe Flores Maldonado, asesor de la comunidad yaqui de Loma de Bácum, dijo que en lo referente al gasoducto no están dispuestos a ceder ni un centímetro de tierra al gobierno mexicano, pues, en la lucha una juez les ha dado la razón y si las cosas continúan igual, también al Acueducto Independencia van a sacar de la reserva.



Cárdenas Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente que en 1940 dotó a los yaquis de agua y tierra, comentó que continuará su estadía en Sonora, y recorrerá las reservas indígenas de Vícam, Pótam y otras comunidades donde se encuentra invitado.

