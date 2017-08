México rechaza uso de fuerza contra Venezuela

El gobierno de México rechazó la amenaza de uso de la fuerza que sugirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar la crisis que vive Venezuela.



"El gobierno de México, con pleno apego a las normas y principios de derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su rechazo al uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y afirma que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas", indicó el gobierno mexicano en un comunicado.



El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos podría recurrir a acciones militares para dar solución a la crisis política que vive Venezuela actualmente.



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expuso que el pasado 8 de agosto 12 países —incluido México— adoptaron la Declaración de Lima, en la que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y expresan que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando ésta los haya aprobado. En el texto, las naciones firmantes rechazaron enérgicamente la violencia y el uso de la fuerza.



"México reitera el contenido de la Declaración de Lima y seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que se restaure la democracia en Venezuela a través de su salida pacífica y negociada", puntualizó.



México, al lado de otras 11 naciones, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Colombia, entre otras, han pedido al gobierno de Venezuela, que encabeza Nicolás Maduro, convocar al diálogo con la oposición, liberar a todos los presos políticos y respetar los Poderes de la Unión. Además, desconocieron la nueva Asamblea Constituyente.



El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ha señalado que la comunidad internacional tiene la obligación de acompañar una negociación y verificar el cumplimiento de acuerdos en Venezuela.



México hizo el intento de que en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se lograra un acuerdo unánime de las naciones de la región para buscar una salida a la crisis venezolana. Sin embargo, países del Caribe y aliados de Venezuela, como Bolivia, se opusieron a ello.



México y Venezuela han tenido enfrentamientos a través de las redes sociales. Autoridades venezolanas critican a nuestro país por la posición que ha tomado frente a la crisis que se vive en esa nación.



Sin embargo, el gobierno mexicano aseguró que no contempla un rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.

