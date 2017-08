Partidos deben ser para ciudadanos

Luego de señalar que la gente está cansada de la manipulación y el doble lenguaje, Margarita Zavala aseguró que el golpe de timón que México necesita lo hará realidad un gobierno humanista de la mano de un verdadero liderazgo ético.



Durante una visita a Monterrey, la embajadora de "Yo con México" sostuvo que la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales para evitar la impunidad, "no por venganza sino por justicia, para darle a cada quien lo justo".



Frente a simpatizantes, la consejera nacional del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que pugnará para que el blanquiazul impulse en su plataforma electoral "un modelo innovador de desarrollo económico, donde el gobierno no estorbe y sea un facilitador de oportunidades".



Margarita Zavala expresó ante los asistentes que Nuevo León es un estado de lucha y progreso, en donde vive mucha gente que ama profundamente a México, al tiempo que compartió con ellos su ideal de país: "Quiero un México en donde ser honesto no sea un acto heroico".



En su paso por Monterrey, Margarita Zavala puntualizó la necesidad de que los partidos políticos se acerquen a los ciudadanos, porque dijo "es importante la convicción y responsabilidad de un gobierno que sepa decidir".



"Lo que queremos es un gobierno que si tiene que preferir entre la recaudación o el crecimiento económico apueste por lo segundo", comentó ante panistas regiomontanos.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx