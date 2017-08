Apura informe para ‘destaparse’

El Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Cortazar se adelantará para antes el 8 de septiembre, luego de que el alcalde Hugo Estefanía anunció que buscará un puesto de elección popular para el próximo trienio.





Después de asistir esta semana al Instituto Electoral del Estado, el edil cortazarense informó que debido a la nueva ley del electoral vigente en el estado de Guanajuato, tiene que realizar el informe previo a la instalación del consejo electoral, ya que posterior a esta fecha no podrá participar en ningún evento masivo.





“El 30 de septiembre iba a ser el informe y ya checando los asesores me dijeron que podía haber una causal de anulación del registro porque se instala el consejo electoral el 8 de septiembre, si no lo hago antes del 7 de septiembre lo tendré que hacer en el Ayuntamiento y para mi es algo muy importante”.





Buscará otro cargo

Estefanía no precisó qué candidatura buscará, si será la reelección a la presidencia municipal o para Gubernatura del Estado o incluso para ser Senador de la República, pero confirmó que esperará los tiempos para hacerlo.





“Me interesa y quiero estar en las boletas como lo he manifestado porque tengo que hacerlo. Sí voy a estar, ¿en dónde?, les soy bien claro ahorita no son los tiempos pero tengo que prevenirme, soy respetuoso de la ley ahorita no puedo decir a que puesto de elección voy porque hay un proceso interno”, declaró.





Adelantó que el Informe será nuevamente en el jardín principal y contratará a una empresa para que conforme el documento que contenga el estado de la administración municipal durante este año de gestión.