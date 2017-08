Cambios en seguridad

La semana pasada se dieron varios cambios al interior de la dirección de seguridad pública, algunos obligadamente forzosos y otros que consistieron en la reposición de puestos vacantes. Los obligados a marcharse fueron 19 elementos de los mandos inferiores quienes se manifestaron sorprendidos por la medida al grado de la inconformidad de muchos y del acceso de otros a la defensa de sus ganados derechos laborales. Lo malo es que no se explican las causas de su cese ni cuando y como se repondrán esas plazas. Se sabía que estos elementos ya habían pasado los exámenes de control y confianza, de modo que esto no ayuda a explicar su retiro forzado.



En cuanto al puesto de director de seguridad pública de Celaya, el cambio fue automático ya que, como sabemos, el anterior director fue asesinado junto con su escolta en el vecino municipio de Salamanca. A diferencia de antiguos directores Santos Juárez no fue removido y gozaba del aprecio de muchos ciudadanos pues atendía las necesidades de las colonias y comunidades dentro de sus capacidades. En la Colonia Renacimiento nos hizo una visita en la que recorrimos los sitios de riesgo y se continuó el programa de cooperación vecinal, en esa ocasión acudió custodiado por 2 elementos armados con armas largas por lo que no se entiende como relajó su propia seguridad personal.



En el caso del secretario de seguridad pública sigo opinando que es un puesto creado para Hugo Arias en su momento y que se inventó para quitarle esa gran responsabilidad al presidente municipal. En ese puesto se presentó una renuncia y se cubrió de inmediato con alguien que llega, aparentemente, con mucha experiencia por lo que tendrá que probar que todos sus merecimientos y experiencias se traducen en una disminución de los hechos delictivos que se siguen dando a lo largo y ancho del municipio. Llama la atención la rapidez con que se llenaron los altos mandos y la lentitud para los bajos.



Aunque deseamos que esos cambios nos traigan tranquilidad y disminuyan los delitos que sufrimos la población, sabemos que el problema es nacional y los delincuentes se mueven rápida y libremente de una entidad a otra. La complejidad y los múltiples factores que componen el problema de la inseguridad no se resolverán al cambiar a los altos mandos. La participación activa de la sociedad, la mejoría en los salarios tanto de la policía como en todos los empleos, un ataque frontal a la corrupción e impunidad son algunas de las condiciones mínimas necesarias para recomponer el dañado tejido social que observa con frustración los abusos de los ladrones convertidos en grandes políticos.



Cuando se le dé al policía su lugar dentro de la sociedad y se respete su función como en los países avanzados, cuando se eviten y castiguen fuertemente los robos de los altos funcionarios públicos, cuando existan trabajos bien pagados y una sociedad más justa, se podrá aspirar a una disminución de los hechos delictivos y creo que todavía estamos muy lejos de llegar a esto. Es indispensable la participación activa de la sociedad con todos los medios constitucionales a su alcance para modificar este lamentable estado de cosas.

