Luis de Pinedo

Español. Siglo XVI, es autor de una colección de cuentos. Hoy leemos tres de ellos:



Los pupilos



de Salamanca

A unos pupilos en Salamanca, dábales el bachiller N., mal vino, y uno de ellos, como hombre más atrevido, pidiendo de beber, y como gustase el vino y hallase ser malo, quitado del bonete y levantado en pie, dijo al bachiller:



-Domine, si potest fieri, transeat a me calix iste. (Padre mío, si es de tu agrado, aleja de mi este cáliz. Evangelio según San Lucas; cap. XXII, versículo 42).



Las casas de Granada

Decía el rey de Fez porque derribaban las casas de Granada:



-A lo menos no le pueden quitar tres cosas: saya verde, cinta de plata y toca blanca; esto es, huerta, río que da vueltas y relumbra, nieve en la sierra para templar el calor.



Las monjas y el edén

Cuentan que cerca de Plascencia está un monasterio al cual llaman Perales. Las monjas del no tenían buena fama. Pasó el Deán de Plascencia y ecribió en la pared: “Este peral tiene peras: cuantos pasan comen de ellas”. Escribieron debajo las monjas: “Vos, bellaco, pasastes y no las probastes”. Respondió el Deán: “En peras tan pasadas no empleo yo moi quijada”. Respondieron las monjas: “Nunca vimos tejedor que no fuese decidor”.