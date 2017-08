¿Será lo mismo? Sí, es lo mismo

Hace unos días un compañero me enviaba un video en donde una persona hablaba de que no era lo mismo aquel que lo pillabas comprando un departamento para la novia, que aquel que robaba millones que debían aplicarse para la seguridad, salud o educación, que estos últimos sí merecían castigo, “los otros” eran objeto de apenas un levantamiento de hombro o ceja, tal vez picaresco comentario.



Esa parte de la opinión no me gustó, pues invita a aceptar que tengamos diferentes morales para catalogar el robo o la falta de integridad y decencia; al final estamos hablando de lo mismo, de probidad, esa palabrita que tiene que ver con valores en el comportamiento humano, tanto en la práctica privada como en la social; leí un librito donde decía que era el mismo delito robar un peso que un millón pues al final del día la fechoría no era de cantidad sino el hecho; aquí ya escucharé amable lector el zumbido de dos que tres arremetiendo contra esos delitos que obliga la necesidad o el hambre y en eso señores, no tengo opinión; habría que referir al caso en cuestión para particularizar.



Más el objetivo de estas líneas es reflexionar, con usted amable lector, sobre esa corrupción permitida y la no validada. Tal vez sea momento de que cada uno defina lo que es o no corrupción, que sí le permite su manga y que le baja al pantalón. Hasta dónde la conveniencia es más fuerte que la razón dictada por la conciencia moral y las conductas aprobadas; tal vez hacernos estas preguntas y darle cabida a la respuesta permita que tengamos más claro que está pasando en nuestra ciudad, en nuestras colonias, en nuestras calles, en los hogares y trabajos.



Sé que quizá no es grato asumir que en muchos casos la conveniencia gana y mata a ese principio de valor aprendido en casa o a la moral justa que dicta conciencia; más quizá sea momento de armarnos de valor y definir que estamos dispuestos a darle cabida pues en tantita corrupción se puede colar la mucha porquería. La decisión siempre pensaré es individual, se marca por ese maravilloso libre albedrío concedido al nacer, de ahí que cada uno sepa de qué tamaño es la piedra que carga; sí acaso ya es momento de ponerle límites y freno a la conveniencia individual para poder pensar en colectividad, en el servicio que pueda ayudar a mejorar mis espacios, pues sí ayer caí hoy en esa decisión puedo de nuevo levantarme para cambiar la pisada. Quien dirige nuestros pasos al final del día es la decisión que cada uno desde nuestro íntimo y en conciencia toma, y, sí estuviera usted de acuerdo me pregunto hoy ¿Qué decisión piensa tomar? Cada uno sabemos en dónde y cómo nos aprieta el zapato, qué debemos y podemos modificar. Entonces de ser así dependerá de usted, de mí y de ti ponerle fecha calendario para realizar esa pequeña y gran modificación de conducta.



Pues aunque pueda doblarme mil veces, eso no implica que la rama sí pueda, quiera y deba volver a enderezar o, ¿usted qué opina?



Comentarios:



[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx