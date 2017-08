¿Cómo jugar Powerball desde México?

Debido a los elevados montos de sus premios, la lotería Powerball de Estados Unidos ha comenzado a ganar popularidad en México. Varios mexicanos ya han ganado sorteos de esta lotería en el país norteamericano, como Inés Sánchez, quien ganó el Premio Mayor del Powerball, de 338 millones de dólares, junto a su esposo, un inmigrante dominicano, en 2013.



Sin embargo, para participar en este juego desde nuestro país es necesario seguir ciertas reglas y tener cuidado con páginas o métodos fraudulentos que pueden infringir las leyes estadounidenses y, por tanto, hacer inválido el premio.



Una opción válida para jugar es hacerlo desde internet, aunque no es posible usar cualquier sitio. Para ello, es necesario tener en cuenta que los boletos han deben ser adquiridos en un punto de venta autorizado de EU y, a su vez, que estos no salgan del país.



Algunas páginas, como The Lotter México, ofrecen comprar los boletos oficiales de Powerball en las administraciones autorizadas en representación de los jugadores, quienes pueden recibirlos escaneados en su cuenta privada, garantizando así la legalidad de los boletos.



Otra posibilidad es lo que se denomina "turismo de lotería", que consiste en viajar, en este caso a EU, para comprar los boletos personalmente.

"No es necesario ser ciudadano o residente de EU para jugar Powerball. Los jugadores de jurisdicciones en las que no haya boletos a la venta, dentro o fuera de territorio estadounidense, pueden comprarlos mediante un vendedor autorizado, siempre que tengan la edad mínima para jugar", señala el juego de lotería en su sitio web oficial.

No obstante, y como el boleto quedaría obsoleto en caso de cruzar la frontera con él, lo más prudente es permanecer en EU y esperar a que se celebre el sorteo, para saber si se ha ganado un premio y, en su caso, poder reclamarlo.



Si un jugador extranjero obtiene algún premio de esta lotería, sólo es necesario que paguen los impuestos correspondientes, que varían en función de la ciudad o estado en que se compró el boleto. Después, el premio podría estar sujeto a otros impuestos en el país de origen del ganador, lo que ocurre con la mayoría de loterías.