Quienes tienen trastornos mentales como depresión, ansiedad y alteración obsesivo-compulsiva, entre otros, son más susceptibles de desarrollar nomofobia, que es el temor irracional al salir de casa sin el celular, asegura Gustavo Alberto Martos, especialista de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud.

"Se ve que hay una relación o que puede estar en comorbilidad con diferentes trastornos", detalla el experto.

Sin embargo, afirma el psiquiatra, en estos servicios no han atendido aún ningún caso de nomofobia.

Explica que esta condición ha sido descrita recientemente y asegura que no se incluye aún en los criterios internacionales que definen los trastornos psiquiátricos.

Dice que actualmente el fenómeno está siendo estudiado en países como, Inglaterra y la India.

No obstante, Ricardo Trujillo, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que olvidar el celular en casa y angustiarse por ello no significa que una persona sufra nomofobia es decir, que sea adicta a su móvil o que tenga un desorden psicológico.

Es un malestar normal que depende de los vínculos que se establecen a través del celular así como de las diversas formas de entretenimiento que éste ofrece, considera.

"Es como la molestia que siente una persona cuando está en el tráfico o cuando olvidó las llaves dentro de la casa. Es un malestar normal. Si se piensa como una adicción, no es que sea el objeto mismo el que la produce", precisa el académico.

Apunta que, en todo caso, somos "adictos" al entretenimiento y las relaciones inmediatas y ante el miedo a reflexionar hacia dónde dirigimos nuestras vidas en una sociedad que ya no cree en dios, el estado o la ciencia, preferimos apostar a la evasión.

"Ya no hay un Dios que nos diga si nos comportamos bien o mal, ya no se cree en la ciencia, en la racionalidad; entonces estamos en esta posmodernidad en que nos preguntamos qué hacemos con nuestras vidas y no hay mayor respuesta que divertirnos".

Ambos especialistas coinciden en que es importante que los padres vigilen que sus hijos utilicen de manera moderada las tecnologías.

Los síntomas de este trastorno son sensación de ansiedad, taquicardias, pensamientos obsesivos, dolor de cabeza y dolor de estómago. Según los expertos, el nomofóbico suele ser una persona insegura y de baja autoestima.