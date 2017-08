Retratan sin tapujos a Lupita D'Alessio en serie

La vida de Lupita D'Alessio será retratada sin tapujos, haciendo énfasis en sus problemas financieros, abusos físicos, psicológicos y de adicciones.

Sin embargo, el objetivo de la serie Hoy Voy A Cambiar (que mañana será presentada a medios) no sólo es contar una historia, sino crear conciencia en las personas que atraviesan problemas con drogas.

"Se trata de contar lo que sufren los narcodependientes y no de promover el narcotráfico, es una serie que tiene como objetivo hacer recapacitar a la gente que tiene esos problemas.

A pesar del desgaste físico de las actrices Mariana Torres y Gabriela Roel, quienes interpretan a la cantante en las etapas de joven y adulta, respectivamente, el resultado es fenomenal, según comentó Torres.

"En las escenas de excesos me entró mucha ansiedad, no podía dormir, eran partes donde yo tenía que meterme muchas pastillas, cocaína (en la pantalla se trata de azúcar glass), entonces era mucho dulce todo el día, no podía dormir.

"La taquicardia, la ansiedad y al día siguiente volver a tener llamado con escenas igual de complicadas, físicamente fue muy agotador para mí, desgastante, pero me sentí muy reconocida por los directores", confesó Torres.