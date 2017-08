Escala hasta cumplir su sueño

Juan Carlos López Luna, desde niño quería ayudar a las personas al ver los cuerpos de rescate pasar, con el paso del tiempo fue creciendo su pasión.

Al estar estudiando la secundaria se le dio la oportunidad de poder entrar al grupo juventud de la Cruz Roja, donde se dio cuenta que quería ser paramédico.

Pero por problemas familiares tuvo que salirse, ya que su papá le pidió que ya no fuera, situación que lo llevó a dejar abajo sus sueños, los cuales guardó en su corazón y su mente.

Posteriormente, entró a la dirección de la Policía, ya que también ayudan a las personas, a pesar de que no es igual que el labor de Socorrista.

“Mi papá ya no me dejó seguir en Cruz Roja por lo que después entré al ámbito de seguridad, y duré buen tiempo, un día llegue a la delegación de Cruz Roja a preguntar si había algún curso y me dieron la oportunidad de entrar de operador de ambulancia donde actualmente estoy laborando”, dijo Juan.

Al estar dentro comenzó a estudiar el curso de técnico en urgencias médicas para ayudar a la ciudadanía y cumplir su sueño que tenía de niño.

“El ayudar a la gente no es de ahorita es desde antes, de hecho por eso entré a trabajar en la cuestión de seguridad en Fuerzas del Estado y ahí van a pedir mucho apoyo de donación de sangre y yo siempre ayudaba”, agregó.

Juan Carlos considera que ser parte de algún cuerpo de rescate donde se le brinda ayuda hospitalaria a personas le ha cambiando la vida, al ver las situaciones de riesgo en que han estado las diferentes personas que ha atendido, por lo que siente que es una diferente persona y el trato es diferente hacia su familia y seres queridos que lo rodean.

Actualmente está estudiando para certificarse como técnico de urgencias médicas lo cual es para él un orgullo, concluir lo que se propuso cuando era niño.

Su familia le ha comentado, que si lo hubieran dejado estudiar quizá ya tendría una licenciatura, pero él lo ve como un nuevo comienzo.

Piensa que será paramédico toda la vida y estará en constante actualización, con los cursos que se imparten.

Una de las experiencisa que lo marcó, fue cuando acudían a atender el reporte de un bebé que no respiraba, pues cuando llegaron ya había muerto.

“Ya no tenía signos vitales el bebé a veces observamos que hay un poco de negligencia en los autoomovilistas que cuando ven que va la ambulancia con sirena, y no se hacen a un lado.

“Aquí en este tipo de trabajo para nosotros el tiempo es vital porque entre más rápido llegamos es mejor la atención para la persona que requiere la emergencia, en este caso me afectó y al ir a otros servicios pienso si voy a llegar pronto, a lo mejor, tal vez, hubiéramos llegado antes, a la mejor sí le hubiéramos podido salvar la vida, entre otras cosas se me vienen a la mente”, manifestó el operador de ambulancia.