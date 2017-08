Aqueja empresa ‘ilegal’

Desde 2015, la empresa CLAUGER instalada en el fraccionamiento Las Palomas en Irapuato se convirtió en una molestia para los vecinos de la zona, por el paso continúo de transporte pesado y el constante olor a humo que se despide por los proceso de elaboración de productos de refrigeración.

Vecinos de la zona reportaron a am que en varias ocasiones se han hecho denuncias ante la dirección de Ordenamiento Territorial, desde la instalación de la fábrica, incluso lográndose la clausura de la empresa, debido a que sólo una parte del terreno cuenta con el permiso de uso de suelo para las labores que realiza la empresa.

“Desde que comenzó a trabajar esta fábrica se ha vuelto un infierno, con el tamaño de los camiones de carga han dañado propiedades que están a su alrededor, incluso las calles también con los montacargas, lo hemos reportado pero nadie hace nada”, comentó una de las vecinas, que pidió el anonimato.

Los vecinos informaron que en estos más de dos años de labores del personal de Clauger en la colonia, la han clausurado 4 veces, y actualmente no tienen permiso para realizar actividades, hablando con el director de Ordenamiento Territorial de la Administración actual, José Alfredo Padilla.

“Nos dijo que no tenían permiso ni de Dios, imagínate, el director sabe que no tienen permiso y que trabajan y aún así no hacen nada, ¿qué es lo que podemos esperar? Aparte, por el trabajo que realizan, siempre están contaminando, hay mucho humo y huele como a quemado”, denunciaron.

Los habitantes del fraccionamiento señalaron que al ser una zona residencial, no se debería permitir la actividad de fábricas como Clauger, argumentando que el ruido excesivo y el olor que generan las actividades de la empresa, no les permiten tener tranquilidad.

“No podemos tener calidad de vida, es sencillo, ya fuimos a hablar con los encargados, ya no sabemos qué hacer, sólo queremos estar en casa sin temor a que uno de esos tráiler se nos vaya a venir encima”, solicitó otra de las habitantes.

Los ciudadanos señalaron que el encargado de Ordenamiento Territorial con el que tuvieron la última atención, Emmanuel Jaime, fue quien los atendió y no han tenido respuesta del Gobierno de Irapuato, además de buscar a autoridades de Tránsito por el paso de los vehículos pesados.