Descartan el cierre de CRIT Guanajuato

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato ya se encuentra en números negros, por lo que se descarta su cierre, indicó el director, Juan Francisco Rocha Ruenes, quien señaló que continúan con la gestión de recursos con los alcaldes.

Durante 2016 y 2017, este centro ha presentado problemas de recursos, al darse la disminución de aportaciones económicas que tuvo como consecuencia el despido de 31 personas de su plantilla laboral sólo este año.

El titular indicó que este año destinaron 23 millones de pesos otorgados por Fundación Teletón y el Gobierno del Estado para la atención de las 743 familias, y que esa misma cantidad de recursos representa los egresos del centro, por lo que no existe problemática.

“Ha faltado el hecho de que Guanajuato pueda ser el que sostenga por completo su CRIT, en ese sentido hoy por hoy podemos ver un centro que tiene ingresos y egresos iguales y lo que estamos buscando es que continúe así (...) no hemos vislumbrado el cierre”, dijo.

Comentó que sólo 8 de los 46 municipios aportan recurso para la atención de los niños con discapacidad, siendo Irapuato, Celaya, Salamanca, Manuel Dolado, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, Abasolo y Huanímaro.

En contraste, municipios como León y Guanajuato capital, este último que ni siquiera han aceptado tener una reunión con las autoridades del CRIT.

“Los estamos buscando, estamos persiguiéndolos todo el tiempo, particularmente a León y Guanajuato capital que no nos ha dado ni un centavo en lo que va de la administración, no nos reciben, ni siquiera el Secretario Particular nos ha recibido en Guanajuato.”

Agregó que esperan la donación de chatarra por parte del Gobierno de Irapuato, que a principios de año prometió donar alrededor de 5 millones de pesos para este centro, a fin de aumentar la atención a los menores.

Por su parte, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que la donación ya fue aprobada en la comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, por lo que sólo falta esperar la depuración y el registro de las piezas de chatarra municipal, sin dar fecha precisa para otorgar el donativo.