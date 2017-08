‘Yo tengo el perfil’: Julián Adame

“Yo tengo el perfil” fue la respuesta de Julián Adame Miranda, presidente del Grupo AVER ante el cuestionamiento sobre su candidatura para los comicios del 2018, asegurando que varios partidos políticos de izquierda ya lo han buscado para hacerle el ofrecimiento.

Indicó que es conveniente que Irapuato tenga un candidato que verdaderamente genere un cambio en todos los aspectos, con la bandera de la transparencia y la honestidad, perfil que dijo cubrir.

“Si se preguntan quien tiene ese perfil, pues yo lo tengo, ahora yo no tengo ningún partido, no soy militante panista ni priísta, lo que si no puedo negar es que hay partidos que se han acercado a mi”, dijo.

Aunque su nombre ha sonado para encabezar la candidatura del PRI en 2018, Adame Miranda aseguró que no ha tenido acercamiento con autoridades de este partido, sin embargo, dijo que lo han buscado de Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista de México y Morena.

Destacó que su experiencia de vida, sus valores, la educación de su padre quien fue Diputado y Gobernador, lo acercan más a un partido como el tricolor, sin embargo aún no hay nada definido y no descarta platicar con ellos.

“Basta ver cuáles son las carencias del municipio, que le duele al municipio, obviamente todo eso la sociedad lo percibe, lo interesante es hacer lo que hice en esta institución (Itesi) organizar a la sociedad para lograr cosas, las cosas se plantean, se sueña, se trabaja y se logran”, enfatizó.

Al cuestionarle con que ideología se identifica más, el empresario irapuatense señaló que iría con la izquierda siempre y cuando se respeten sus valores, para acabar con la brecha que existe entre la pobreza y la sociedad, generando proyectos que sean un puente con las comunidades rurales y la zona urbana.

Asimismo señaló que no buscaría una candidatura independiente, pues la vara es muy alta en cuanto a las estructuras políticas, y de no lograr la aspiración política, continuaría participando en proyectos desde la iniciativa privada y con instituciones públicas.