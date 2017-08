Los padres está en pie de lucha

El comité de padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTis) 84, piden a padres de estudiantes que no se confundan; se seguirá con lo acordado en la junta del viernes pasado.

Representantes del comité de padres de familia acudieron a Al día para avisar que el acuerdo al que se llegó el día de la junta sigue en pie. Esto es, hacer el pago de la cuota voluntaria de mil 200 pesos por familia a la cuenta que se proporcionó y llevar los papeles para la inscripción.

“El comité está formado por 27 padres de familia que tienen la finalidad de que la institución tenga lo necesario para que los alumnos realicen sus estudios; surge debido a irregularidades del manejo de recursos del plantel pues a 6 años de administración del director, el plantel no ha tenido mejoras” dijo el presidente.

Y agregó: “el comité ha tenido grandes logros pese a poco tiempo de haberse formado; uno de ellos es que platicamos con los maestros para que no se fueran a huelga debido a que no se resuelve la problemática con el director; otro es que los maestros tomaron los cursos de capacitación porque hablamos con ellos ya que no los pensaban tomar. También logramos que se llevaran a cabo los cursos propedéuticos”.

Y señaló un representante del comité que: “los maestros sí cumplen con los acuerdos y el director no, y al final resulta que no era así y que ‘entendemos mal’; con esto sabemos a quien le importa la educación de nuestros hijos”.

“Seguiremos como un comité con el respaldo de más de 800 padres de familia, la finalidad de manejar el recurso es que nuestros hijos tengan una educación académica de calidad”.