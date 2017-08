Escapa Torrente de la horca

El triunfo del León en Aguascalientes fue como una película de vaqueros.

Javier Luis Torrente tenía la soga al cuello a punto de ser ahorcado ante una multitud expectante, pero llegaron sus secuaces que echando tiros lo salvaron y logró huir hacia una siguiente jornada.

Capítulo tras capítulo, el argentino ha vivido acorralado por los malos resultados, tal vez por ello ese rostro estupefacto luego del tercer gol con el que León venció al Necaxa. Abría los ojos a más no poder, parecía que iba a llorar de la emoción por una necesaria victoria en el Victoria.

Los Verdes fueron en la casa de los Rayos los antihéroes de este film. Cedieron la tenencia de la pelota en la primera parte, entraron en pelea por la tierra media durante la intriga y mataron a diestra y siniestra en el desenlace.

Los créditos finales se los doy a tres de los pistoleros de Torrente que le permiten vivir: Luis “The Kid” Montes, Elías “The Patrolman” Hernández y Mauro “The Killer” Boselli.

Montes volvió a tomar las armas en la cancha. Es bien sabido que mientras pida y se adueñe del balón, dirigirá la banda hacia al frente para generar la ofensiva.

No es descubrir el hilo negro, pero este creativo sirve más por delante de la línea media que ayudando en recuperar. Para ello será necesario que Alex Mejía sea ese contención todo terreno para que “The Kid” se tome su tiempo en pensar las fechorías que hacen daño al rival y ser ese chaparrito entrón que va a todas por la pelota, tal como lo hizo ante Necaxa.

Elías ya debía una actuación estelar como la del sábado. El rol que interpretó fue importante para que la trama le sonriera al León.

En los primeros 45, su desempeño lució esporádico, sin embargo, sus genialidades resultaron claves para abrir el fortín necaxista y robar los tres puntos del botín.

Entonces “The Patrolman” puso condiciones en el sendero derecho, de donde surgieron los goles de la victoria. Para que el León avance, Elías debe sacar a flote esas condiciones futbolísticas que le pusieron en el Tri y que le hacen diferente.

La Fiera mejoró en defensa y detuvo el ramillete de goles en contra, pero para sumar de a tres en la tabla hay que anotar goles y para ello reapareció “The Killer”.

Boselli tuvo un segundo tiempo de sacrificio en pos de la presión alta y cuajó una gran asistencia para dejarle de pechito el balón a Pereyra en el primero gol.

Donde no tuvo abuela el “Matador”, fue en el descaro de quebrarles la cintura a Lichnovsky y a Barovero para sentenciar el marcador a favor. Este es el Boselli que todos queremos ver, desatado e inmisericorde.

A Torrente le podemos llamar “El Forajido”, pues cuando más le ronda el cese logra escabullirse. No obstante, viene el líder Monterrey y sin duda será otro relato lleno de drama para el timonel, pues la pandilla de Mohamed luce sólida en defensa y endemoniada en ataque.

