Jugador de Rayados llama 'equipo chico' a Tigres y aclara comentarios

Vaya polémica la que armó el jugador de Rayados de Monterrey, Édgar Castillo, quien criticó a Tigres.

Varias publicaciones han circulado en redes sociales, donde se observa que el defensa llamó “equipo chico” al rival en Nuevo León.

En una publicación, que supuestamente hizo él, pide a sus seguidores dejar preguntas que él responderá.

Otro seguidor lo cuestiona sobre su nivel y por qué no rindió en el futbol mexicano, a lo que él responde “porque me chin... la rodilla”.

En su cuenta de Twitter, el jugador aclaró que él no maneja la página que hizo las pregunta y ofreció una disculpa si ofendió a alguien.

“De todas las instituciones que he formado parte les tengo gran cariño, todas me han ayudado a ser mejor persona y en todas me he mantenido alejado de cualquier polémica mostrando ética y profesionalismo”, escribió Castillo, ofreciendo una disculpa nuevamente y pidiendo que se reporte la página.