'¡Seré gobernadora!', asegura Bárbara

Rumbo a las elecciones de 2018, Bárbara Botello Santibáñez, actual diputada federal y ex alcaldesa de León, está segura de sus aspiraciones como política: será gobernadora de Guanajuato, para lo cual afirma contar con el apoyo de la ciudadanía.

“Yo sigo siendo Bárbara Botello, con o sin cargos, soy empresaria y profesionista y soy política de vocación; seguiré trabajando por mi Municipio, por mi Estado y mi Municipio en los cargos en los que se me invite a participar. Esperaremos los tiempos, estoy concentrada en mi diputación en donde he dado buenos resultados”, aseguró.

Luego de que el PRI, definiera sus reglas para elegir a los candidatos en 2018 y que se termine la posibilidad para diputados y senadores plurinominales a aspirar a otro cargo, la ex alcaldesa señaló: “Voy a ser gobernadora, así es. Yo no le tengo miedo a competir, siempre he estado acostumbrada, yo gané una elección más difícil, fue la noticia más importante en el PRI en los últimos 24 años, fue la contienda que yo gané y seguiré haciéndolo”, añadió.

'Desconozco tema de Sapal'

Los beneficios de Pedro González García son como los de cualquier ciudadano, opinó la ex alcaldesa.

“Yo desconozco el tema, nosotros hicimos obras sociales en toda la ciudad, por llevar hacia las zonas que más lo necesitan si alguien colateralmente se benefició, no creo que haya alguna irregularidad, no conozco el tema, está como muchas obras más que se hicieron” , mencionó.

El portal Zona Franca reveló que González García no notificó al consejo sobre unas obras de la paramunicipal Sapal, que beneficiaron a nueve de sus propiedades.

Entre otros temas

Además, en su tercera comparecencia ante la Contraloría, buscó aclarar posibles irregularidades en su finiquito, así como otra compra; así mismo, presentó una queja a fin de demandar al actual munícipe, Héctor López Santillana.

A DETALLE

EN CONTEXTO