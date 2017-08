Preocupa descontrol en 'la Madero'

Preocupados por el descontrol que se vive en los centros de esparcimiento de la calle Madero se mostraron miembros del Ayuntamiento.

El regidor priísta, Salvador Ramírez Argote, por ejemplo, expresó que la situación es muy delicada en el tema y, si bien también reconoció que los centros nocturnos generan empleo y son necesarios para la población, se debe atender la seguridad.

“Creo que principalmente Protección Civil tiene mucho qué hacer, afortunadamente en nuestra ciudad no han ocurrido tragedias como en otras ciudades, y tenemos que prevenir. Yo no concibo que no haya salidas de emergencia más que en dos establecimientos y que haya posibles fallas estructurales, lo entiendo por la antigüedad, pero si no se pueden modificar (las casas), no debe haber permiso”, manifestó.