AL BANQUILLO



Muy temprano hoy, tiene cita en la Contraloría la ex alcaldesa Bárbara Botello, quien posiblemente tendrá que declarar ante los auditores un buen rato.



*CASO UNO



Tiene que rendir cuentas para aclarar por qué recibió una liquidación como funcionaria despedida, cuando en realidad ella era la jefa de la Presidencia y fue ella quien decidió dejar el cargo para ser diputada.



*CASO DOS



También tiene cita para aclarar pagos injustificados por servicios en el spa de Hacienda Sepúlveda.

***CONTRALORÍA



Si no lo sabía, el contralor municipal de León, Esteban Ramírez Sánchez, preside la Alianza de Contralores, grupo que se integran por muchos representantes de los municipios del estado de este órgano de control.



*TRABAJO



En estas reuniones los contralores buscan estrategias para hacer su trabajo más sencillo y lograr el objetivo que es, pescar posibles corrupciones, que el trabajo de la administración sea la adecuada y sancionar al servidor que haga mal su trabajo, o alguna transa.



*LENTO



Pero no es un secreto que las investigaciones a veces caminan lento por los procesos que deben llevarse a cabo, e incluso muchas veces los asuntos no terminan de concretarse hasta que pasa a la siguiente administración.



*AUTONOMÍA



Esteban Ramírez sabe cómo se puede agilizar y cuál es la solución de los males del órgano de control, debe ser independiente del Gobierno Municipal. Sí, imaginan que un día exista una contraloría autónoma.



*DIENTES



Esto sí daría armas para castigar, sancionar y evitar que cualquier funcionario haga de las suyas, la Contraloría tendría su propio recurso y en la práctica dicen que también habría mejores resultados.



*POLÍTICO



Con esta medida se dejaría de tener una contraloría a modo, dependiendo del partido, porque aunque se diga lo opuesto, así es, ante por lo menos el contralor era propuesto por la segunda mayoría en el cabildo, pero ahora ni eso.



*PROCESO



La propuesta formal ya la tienen los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, a cargo del diputado del Partido Verde, Juan Antonio Méndez Rodríguez, falta que la analicen y voten su viabilidad.



*SALTOS



De esta posibilidad habrá que ver qué opinan los actores políticos y los alcaldes de que ya no puedan “mandar” para realizar alguna u otra actividad en contra de algún servidor, o bien dejar en el archivero temas incómodos.



*COMISIÓN



Y por cierto, habrá pronto comisión de Contraloría, ya no hay casos, no hay más investigaciones. Ya casi se olvidó la última vez que sesionaron.

*** ACTIVO



Para todos tiene el ex síndico Eugenio Martínez Vega, que aunque ya no está en la labor pública como servidor y tampoco como militante de ningún partido, le sabe bien a la ciudad y no lo oculta.



*TUNDE



Basta darse una vuelta por su Twitter, en el que cada que puede Martínez recuerda los perdones de la autoridad para fraccionamientos como El Molino, que por más que se ha tocado el tema, las millonarias obligaciones quedaron ahí, siguen ahí y seguirán ahí con la ciudad.



*REGAÑO



Pero no sólo habla de la ciudad, le tocó al regidor Jorge Cabrera González y con un tuit le pidió al edil azul que ponga los pies en la tierra y mejor se ponga a trabajar.

*** CANDIDATOS



Ahora que los ánimos previo al arranque oficial de las candidaturas ya están a todo lo que da, los candidatos o mejor dichos suspirantes siguen saliendo por todos los lados, ¿recuerda usted al ex panista Edelmiro Gómez Ponce?, pues resulta que también ya alzó la mano, pues dice que quiere ser gobernador a través de una candidatura independiente.



Se ve muy difícil que un candidato independiente alcance el registro para el 2018, pues de entrada requiere reunir firmas que representen el 3% del padrón electoral y eso se ve bastante difícil.



Por lo que respecta a Gómez Ponce, asegura que lleva más de cinco años trabajando en este proyecto y por lo mismo ha recorrido los 46 municipios de la entidad, veremos si ese trabajo de a pie le da para ver su nombre en la boleta del 2018.

*** MÁS QUEJAS



Los que seguro tienen mucho trabajo son los consejeros del IEEG que preside Mauricio Guzmán Yáñez, pues conforme avanzan las semanas, las quejas por los actos anticipados de campaña se siguen acumulando, sobre todo contra el ex secretario de Desarrollo Humano y social, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que ya dijo yo para la gubernatura del estado.



*ELECCIONES



Con estas denuncias se pone a prueba la capacidad del Instituto Electoral, pues no puede ser que al final ellos no vayan a poder comprobar lo que todos han visto, que los actos anticipados de campaña y algunos con evidente uso de recursos públicos están a la orden del día.



*CAMINOS DE…



Por lo pronto la semana pasada ya dictaminaron respecto a la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional contra el Partido Verde Ecologista de México el pasado 12 de julio, por el uso de la canción de José Alfredo Jiménez para hacer una campaña en la que denunciaban, entre otras cosas, los niveles de inseguridad que hay en Guanajuato.



*NADA DE NADA



Pues resulta que luego de un mes los consejeros del IEEG determinaron esta campaña “no representan una violación en materia de propaganda político electoral, por lo que no existe motivo de infracción”; por lo tanto, los panistas se quedaron con las ganas de que el IEEG declarara a su favor la primara sanción previo al proceso electoral.



*INVESTIGACIONES



Si se toma como base el tiempo que llevó desde que el PAN presentó su queja y el IEEG emitió una resolución, pues podría pensarse que antes que arranquen oficialmente los tiempos del proceso electoral, es decir en septiembre, podría emitirse una resolución sobre las quejas presentadas por el PRI y Verde por las acciones anticipadas de campaña.





*****

