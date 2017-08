Muere como héroe

Un joven se ahogó en la comunidad Duarte, tras rescatar a una niña que ingresó a una presa.



El accidente se registró a las 7 de la noche de ayer, en la presa de Duarte.



Rosalío Hernández Moreno, de 26 años, vecino de la colonia San Felipe de Jesús, se encontraba conviviendo con su familia en la presa.



Sin embargo, una niña ingresó al agua y presuntamente quedó atorada con el fango que había en la presa.



Al ver que ya no podía salir, comenzó a gritar para pedir ayuda a sus familiares.



Rosalío ingresó a la presa para rescatar a la niña, a quien logró poner a salvo, pero él ya no pudo salir porque se quedó atorado con las plantas y el lodo que había en el embalse.



Testigos de los hechos, al escuchar los gritos de la familia del joven, reportaron al Sistema Único de Emergencias (911).



Elementos de la Policía Rural acudieron a la presa y, al confirmar el hecho, pidieron apoyo de rescatistas.



Algunos familiares de Rosalío ingresaron a la represa para tratar de encontrarlo, pero no lograron rescatarlo.



Socorristas de Protección Civil, al llegar al lugar, comenzaron a preparar los equipos para ingresar al agua.



El área fue acordonada por los preventivos para evitar otro accidente, ya que en el lugar había aún muchas familias.



Los buzos de la corporación, apoyados por los de Bomberos, realizaron un operativo de búsqueda del cuerpo en el agua.



Fue después de dos horas que los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Rosalío y lo llevaron a la superficie.



Peritos de la Procuraduría General de Justicia acudieron al lugar para iniciar con la investigación del accidente.



El cuerpo del joven fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para llevarlo a sus instalaciones, donde se determinará la causa de muerte.