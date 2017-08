Dan atención a humanos y mascotas

Cada vez es más cercana la dinámica entre dueños y mascotas, de ahí que diversos negocios han abierto sus puertas para recibir no sólo a los dueños, sino también a sus acompañantes peludos, convirtiéndose en espacios Pet Friendly.



En un recorrido realizado en la ciudad de León, am ubicó al menos cinco establecimientos que han decidido entrar en este concepto, entre los que se incluyen restaurantes, cafeterías y hoteles, esto, no solo por su gusto por las mascotas, también como un valor agregado que ofrecen en sus servicios.



La zona Centro, Panorama y bulevar Mariano Escobedo, son la zonas de la ciudad que se han sumado a los espacios Pet Friedly.



El buscador de Google facilita la búsqueda de lugares que admitan mascotas, generando un mapa con puntos comerciales registrados como Pet Friendly, y aunque no está actualizado, de los nombres que enlista, siete de ellos continúan vigentes.



En nuestro país, el 54% de los hogares reportó la posesión de alguna mascota, y de esta cifra, 87% prefieren a los perros; esta tendencia se aplica en el centro del país.



De acuerdo con la encuesta de opinión realizada en 2014 por Consulta Mitofsky, el 46% de los entrevistados que tienen canes compra comida especial para mascotas.

Amor canino

La cafetería Chantty tiene cinco años que abrió sus puertas y desde entonces incluyeron el concepto Pet Friendly a su servicio, según comparte Rodrigo de la Torre, gerente del establecimiento.



Los dueños del negocio, incluido Rodrigo, son somos rescatistas caninos, fue así como decidieron unirse a este concepto. “Nos gusta la idea de que puedas venir con tu mascota y convivir”.



En la cafetería permiten el acceso a los canes pequeños, siempre y cuando estén limpios, tranquilos y ya hayan hecho sus necesidades; en el caso de los grandes, regularmente los colocan en la terraza.



“A la gran mayoría les gusta traer a sus mascotas, como resultado de esto, otras cafeterías de la zona han integrado el concepto”, cuenta Rodrigo.



Para los visitantes caninos, el clima es lo que determina qué tanta afluencia haya en la cafetería.



Al principio se tenía un menú para las mascotas pero se retiró porque no se vendía. Actualmente se cuenta con recipientes en los que ofrecen agua para las mascotas.

Son mascotas educadas

El restaurante Barracrudas, ubicado en el bulevar Mariano Escobedo, es otro de los establecimientos que aplican el concepto Pet Friendly, desde hace seis años en que abrió sus puertas.



“La mayoría de los perritos están educados”, dice Andrea Granados, quien está a cargo del restaurante.



El concepto familiar del negocio y los diferentes jardines permiten que sean un lugar apto para mascotas.



El único requisito que piden al recibir perritos es que éstos sean tranquilos. En estos casos, los comensales se sientan en el área de jardines para que sus mascotas puedan estar a un lado de la mesa, donde tienen dispuestos platos con agua.



El dueño del restaurante ama a los animales por lo que permite la convivencia, explicó Andrea.



Es durante los fines de semana, sobre todo en domingo, cuando las familias acuden a Barracrudas acompañados de sus mascotas.



En este establecimiento no ponen límite en el tamaño de los canes, y aun perros grandes han mostrado un buen comportamiento que ha sorprendido al resto de los comensales.

Cama para dos

Encontrar un lugar donde hospedarse en la ciudad que acepten mascotas, ya es una realidad: el Hotel Monte León ofrece este servicio.



Conscientes de que actualmente las mascotas forman parte importante de las familias, este establecimiento es Pet Friendly desde hace cinco años.



“Para los clientes es complicado ubicar un lugar donde hospedarse con sus canes”, compartió Marisela García, jefa de recepción.



Los propietarios del hotel saben que este servicio es un diferenciador para sus huéspedes, “es como un bebé para ellos”, dice Marisela.



Las habitaciones que son destinadas para los canes son acondicionadas con una cama, platos y premios; además, como regalo de bienvenida les obsequian bolsas para sus desechos.



Las habitaciones reciben una limpieza diferente para evitar que futuros clientes alérgicos se vean afectados.



El hospedaje canino tiene un costo adicional de 250 pesos por noche, no hay limitante en relación con raza y tamaño. Sólo se les pide que no dejen sola a la mascota en la habitación.



Es durante los fines de semana cuando este servicio tiene mayor demanda, principalmente en la Ciudad de México.



Los huéspedes son quienes han comentado que no en todos los estados aceptan mascotas en los establecimientos, lo cual complica sus viajes.