A menos de 1 año de elecciones, fortalecen programas sociales

En los próximos 15 meses, las Secretarías de Estado deberán ampliar y profundizar los programas de abatimiento a las carencias sociales, anunció el Presidente Enrique Peña Nieto.

La instrucción, que coincide con el arranque del proceso electoral presidencial, también contempla mayor información entre las dependencias para ubicar y atender a los mexicanos con mayor rezago.

Durante la celebración del 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Mandatario aseguró que todas las carencias que forman partes de la medición multidimensional de la pobreza están en su mínimo histórico.

Por ejemplo, expuso, en los primeros tres años de su Gobierno 785 mil salieron del rezago educativo; 4.8 millones se sumaron a los servicios de salud; 3.2 millones más accedieron a la seguridad social; y 1.3 millones más viven en espacios dignos.

Peña Nieto insistió en que la meta ha sido alcanzar un México incluyente, en el que cada mexicano pueda construir su propia historia de éxito.

La Sedesol, consideró, ha garantizado “un piso parejo” a todos los mexicanos con menores recursos.

El Presidente reconoció que en el País, algunas familias viven como en los países del primer mundo, y otros en la extrema pobreza.

‘Me invitó mi comadre...’

De entre la ropa gris y negra de los burócratas que asistieron a la ceremonia por los 25 años de la creación de la Sedesol, sobresalían 24 indígenas mazahuas del Estado de México por sus ropas típicas color rojo.

Aunque fueron llevadas al evento que encabezó el Presidente en el patio del Museo de Antropología, las mujeres no coincidieron con el balance positivo que los funcionarios dieron en el combate a la pobreza.

“Dicen los funcionarios que se han mejorado los niveles de pobreza”, se le comenta a una de las mujeres.

“No es cierto, bueno, para mí no me han dado apoyo ni nada", reprochó. "Los que tienen es a los que les dan más, y los que no tienen, es a los que humillan”, respondió Ascensión Rodríguez, de 73 años.

¿Y por qué vino usted?, se le pregunta.

“Porque me invitó mi comadre, me fue a decir y yo siempre vengo a participar, ella me dice: ‘vamos a tal parte', y pues me voy con ella porque no tengo quién me grite en mi casa”.