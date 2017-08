Aún no hay denuncia a Lozoya

No existe ninguna denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto caso de corrupción que involucraría al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya con la petrolera brasileña Odebrecht, pero se analiza si se abre una carpeta de investigación al respecto.



Así lo informó el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, quien dijo que por su parte la Fiscalía analizará si hay una vinculación entre los supuestos sobornos y la materia electoral, para, de ser el caso, investigar.



Luego de que se hiciera público que dos testigos en la investigación abierta en Brasil por la corrupción de la empresa petrolera aseguraron que el ex director de Pemex recibió 10 millones de dólares mientras era parte del equipo de campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto, el Fiscal fue cuestionado sobre la intervención de la Fepade en el caso.



"Estamos atentos a que se presente una denuncia con la finalidad de integrar, en su caso, una carpeta de investigación", dijo.



La Fepade podría actuar de oficio pero "tendría que revisar la información de la prensa, entiendo que habla de un delito que se habla de enriquecimiento ilícito o 'lavado', estaré atento para efecto de que en caso de encontrarse un elemento que vincule con lo electoral actuar en consecuencia".



Nieto Castillo explicó: "si se inicia la investigación, si se presenta la denuncia, si viene un desglose por parte de las autoridades competentes evidentemente desarrollaremos la investigación, actuaremos conforme a derecho y se resolverá ejerciendo en su caso la acción penal en caso de que se logre acreditar".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx