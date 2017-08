En una semana, ex edil se registra, festeja y lo corren de Morena

En una semana el ex presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, obtuvo el registro como militante de Morena, divulgó su adhesión en redes sociales y buscó acuerdos directos con el PT nacional y en ese mismo periodo el Consejo Estatal lo rechazó por unanimidad de sus integrantes.



"De manera unánime el Consejo Estatal rechaza la integración de Martínez Garrigós como militante de Morena, así como todo acto realizado por éste a nombre o representación de Morena, al considerar que la imagen del ex alcalde, no representa los principios éticos y los objetivos que impulsa el partido en sus documentos básicos", expone un comunicado de Morena.



El Consejo sesionó con 38 de los 50 integrantes, entre ellos la presidente del organismo Ariadna Barrera y el dirigente estatal del partido Miguel Lucía Espejo, y el tema de Martínez Garrigós fue expuesto en asuntos generales por el consejero Cristóbal Vargas Morales.



En sus argumentos para rechazar la incorporación del político local señalan que enfrenta procesos jurídicos y administrativos por su paso en el Ayuntamiento de Cuernavaca, considerado uno de los municipios con mayor deuda de cientos de millones de pesos provocados en su administración.



Los consejeros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), según el comunicado, también consideraron la supuesta expulsión de Manuel Martínez como presidente del PRI Morelos "por un supuesto desfalco millonario a las arcas de ese instituto político".



El acuerdo de Morena tomó por sorpresa al político morelense y en un comunicado de prensa dijo que el resolutivo fue unilateral y con alevosía, sustentada en mentiras y alineada con los poderes que tanto daño han hecho al país y el estado.



"No existe ningún procedimiento en mi contra ni legal ni administrativo esas acusaciones son y siempre han sido infundadas y forman parte de una estrategia para difamarme mi paso por la administración del Ayuntamiento de Cuernavaca estuvo marcada por la honradez y el compromiso con el bienestar de los cuernavacenses y cualquier otra información responde a una campaña sucia", afirma.



Pero el Consejo Estatal de Morena bloqueó por completo a Manuel Martínez así como a su hermano José y algunas personas identificadas con el también exdiputado local por el PRI.



La semana pasada el ex edil de Cuernavaca (2009-2012) difundió en video su adhesión a las filas de Morena y después divulgó un encuentro con el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, para buscar acuerdos de cara a los comicios electorales de 2018.



A mediados de junio el senador Rabindranath Salazar Solorio, líder moral de Morena, atajó la aspiración de Manuel Martínez al precisar que serían escrupulosos como marcan sus estatutos para que todos aquellos que lleguen a este instituto político no tengan pasados negros ni cuentas pendientes con la ley.



El senador citó que Morena no postulará "candidatos que tengan antecedentes penales o investigaciones por parte de entidades de fiscalización", en clara alusión a Martínez Garrigós.



Desde febrero de 2015 Manuel Martínez buscó el cobijo del partido de López Obrador pero la lideresa de dicho instituto en Cuernavaca, Elia Ortiz García, lo rechazó.

