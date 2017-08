Hasta lo imposible para costear regreso a clases

Tandas, préstamos, ahorro, horas extra, reciclaje y trabajos de verano. Así es como padres de familia con hijos inscritos en escuelas públicas o becados buscarán costear los gastos de entre tres mil 500 y cinco mil pesos que representa el inicio del ciclo escolar 2017-2018.



Consideraron que este presupuesto abarca el costo de dos niños en uniformes nuevos, zapatos, cuotas escolares voluntarias o material de limpieza para el plantel y surtir listas de útiles; si el pequeño necesita mochila, se incrementa el gasto.



Consultados en papelerías del centro histórico de la Ciudad de México mientras surtían la lista de materiales, padres platicaron que para cumplir con las demandas escolares al comienzo del ciclo escolar aplican técnicas variadas para hacer rendir el presupuesto.



Estos métodos van desde comprar al mayoreo para no adquirir productos en las papelerías pequeñas durante el año; tandas, préstamos y hasta ahorrar diariamente toda la "morralla" que quede en el monedero al término de la jornada. Todo requiere esfuerzo de la familia entera de entre tres y seis meses de anticipación al inicio de clases.



Tania Rodríguez Cruz, de 32 años, viajó con su familia alrededor de dos horas en transporte público desde Tecámac, Estado de México, al centro histórico de la CDMX para obtener los útiles de los niños.



Tania les ha enseñado a sus hijos Joel Alexis y David Moisés a ser cuidadosos con sus cosas, es por eso que este año reciclará los útiles que le quedaron del pasado ciclo escolar y sólo comprará los que necesitan para esta etapa. En lo que no van a poder ahorrar será en uniformes, puesto que Joel Alexis entra a la secundaria, tampoco economizarán en las aportaciones o cuotas voluntarias, las cuales se solicitan para dar mantenimiento a la escuela.



"En secundaria, el precio está excesivo entre 600 y 650 pesos, y en el kínder cuesta de 400 a 450 pesos. Este año en el kínder no nos lo exigieron, pero en la secundaria te piden el boucher del depósito para poder inscribir".



"Conforme va avanzando el año, voy guardando los diez o los 20 pesos que me van sobrando de cambio y lo que alcance a juntar lo ocupo para las cuotas escolares y lo que me falte lo completo con la quincena", platicó.



La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista de materiales y útiles escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria que utilizarán en el ciclo escolar 2017-2018, el cual iniciará a partir del 22 de agosto; son recursos básicos para que los estudiantes realicen actividades desde el primer día de clases, los docentes podrán sugerir otros materiales siempre y cuando no sean riesgosos para el presupuesto familiar, por lo que no se pueden pedir marcas específicas.



En un recorrido por la calle de Mesones, padres de familia lamentaron que cada año se disparen los precios de los insumos. Por ejemplo, las cajas de lápices de colores pueden costar entre 20 pesos y hasta 170 pesos dependiendo de la marca y el número de éstos que contenga cada una: de 12, 24 o 36; los juegos de geometría que valen desde 17 hasta 45 pesos según la calidad, marca y resistencia.



Los cuadernos de lomo cosido tamaño profesional que pide la SEP para primero y segundo de primaria cuestan 42 pesos, pero una libreta sencilla del mismo tamaño puede costar desde 11 pesos, si lleva doble espiral o pasta dura el precio sube hasta 35 pesos.



Los bolígrafos se pueden encontrar entre 24 y 29 pesos, los paquetes con 12 piezas; el lápiz adhesivo supone un gasto entre 18 y 35 pesos por pieza, o se puede comprar en paquetes de 20 piezas en 187 pesos. Las gomas cuestan 18 pesos; las tijeras punta roma van desde 10 pesos; los paquetes de 500 hojas blancas cuestan 52 pesos, pero se pueden comprar paquetes de 100 hojas por 15 pesos.



El metro de hule para forrar cuadernos va de seis y diez pesos, lo más barato; pero hay rollos de 25 metros de largo por 30 centímetros de ancho, en 85 pesos, y también se venden los forros prearmados en paquetes de cinco que cuestan entre 25 y 30 pesos.



Esta es la primera vez que Éric González Castillo, de 25 años, visita la calle de Mesones. Su hija irá al kínder. A Mía, la inscribió en un colegio particular para el cual surtir la lista de útiles invirtió más de mil pesos, que incluye papeles de colores, pinturas, pinceles, plastilina, pliegos de foami, y lápices de colores de varias marcas específicas. Además, pagará 850 pesos de inscripción, sus uniformes; y un paquete de libros de texto que cuesta mil 200 pesos.



"La verdad, pedí un préstamo y lo voy a ir pagando, son tres mil 500 pesos justo el presupuesto para los útiles, mi hija está becada y eso me va a ayudar mucho para pagarlo. Si Dios quiere, lo podremos liquidar en un mes y medio, para que no nos 'coman' los intereses", cuenta Éric González.



En las mochilas, el costo se dispara y hay que buscarle: pueden ir desde 200 pesos una muy sencilla hasta mil pesos si son de ruedas y están a la moda; además está el precio de los zapatos y los tenis, que puede ser desde 350 pesos por par; uniformes de deportes, del diario y para los lunes de honores a la bandera, como aún lo piden algunos planteles, que puede llegar a costar entre mil 200 y mil 800 pesos.



Patricia Ramírez, ama de casa de 43 años de edad, cuenta que en su caso el mayor gasto que hace es en uniformes, por eso intenta ahorrar en el resto de los materiales escolares; con tristeza platica que el costo de estas prendas ha incrementado tanto que su hija tuvo que usar el mismo suéter durante tres años, incluso la tela de los codos está tan desgastada, que se rompió.



"Está todo bien caro y hay que ahorrar porque cinco pesos son la diferencia de entrar o no al Metro", contó.

