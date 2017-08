Este lunes un juez negó la solicitud a los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán para recibir garantías de que el Estado no congelará sus honorarios por considerar que el dinero proviene de la venta de drogas.



Guzmán Loera fue señalado el 31 de mayo de 2001, por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como uno de los narcotraficantes susceptibles de ser sancionado por el Departamento del Tesoro mediante el Kingpin Act o ley anti lavado de dinero.



Esta ley permite al gobierno estadounidense bloquear o prohibir las transacciones financieras con narcotraficantes en el territorio de EU y fue creada durante el mandato de Bill Clinton mediante la Orden ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995.



Mientras una persona pertenezca a la lista que publica el Departamento del Tesoro de EU se le considera capo de la droga o colaborador del narcotráfico.



En consecuencia, todos los activos de dicha persona quedan congelados inmediatamente por considerar que su origen es ilícito.



En razón de ello el juez federal de distrito Brian Cogan advirtió a los abogados, entre ellos Jeffrey Lichtman, que tendrán que correr el riesgo de que sus honorarios por representarlo sean congelados por el Departamento del Tesoro de los EU.



Pues aunque el despacho Lichtman ofrece a sus clientes la posibilidad de una exoneración esto no es absoluto, ya que en el sitio web de la propia firma jurídica indica que de no obtener una declaratoria de inocencia, el cliente debe estar seguro de que conseguirá una sentencia mínima por cualquier delito del que se le acuse.



Es decir, que si en el caso de Guzmán Loera los abogados no logran obtener una sentencia absolutoria, lo que no les es obligatorio en términos del contrato de servicio profesional que ellos mismos ofrecen, sus recursos seguirán considerándose como producto del narcotráfico y del lavado de dinero.



En consecuencia, cualquier pago que ellos reciban será con dinero considerado ilícito por las autoridades estadounidenses e incluso el despacho y todos sus socios corren el peligro de ser incluidos en la lista de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.



Además de que se les puede responsabilizar por no cumplir con la prohibición establecida desde 2001 de realizar operaciones financieras con Joaquín Guzmán Loera.

