¿Por qué es importante tener una cuenta de correo electrónico con el nombre de tu negocio?

Tener una cuenta de correo electrónico es necesario tanto a nivel personal como profesional, ya que sin una cuenta de correo no puedes hacer prácticamente nada en internet, ni inscribirte a redes sociales, plataformas, páginas, aplicaciones, etc. En pocas palabras, sin una cuenta de correo electrónico no puedes formar parte del mundo digital, el cual sigue creciendo y evolucionando todos los días.

Si no te interesan las aplicaciones, redes sociales, tiendas, plataformas, foros, páginas y todo ese ecosistema online no hay problema, pero si tienes un negocio es muy importante que comiencen a importarte, ya que todas esas herramientas representan una gran oportunidad para tu negocio, la cual por ahora es desventaja, ya que lo más seguro es que tus competidores sí se encuentren dentro del mundo online.

Mucha gente piensa cosas como “¿para qué necesito un correo, una página de internet y perfiles sociales si sigo teniendo compradores todos los días?”, pero no se detienen a pensar en todas las oportunidades que están desaprovechando por tener miedo a digitalizar el negocio.

Ese miedo o desinterés se debe a la desinformación sobre todas las ventajas que se obtienen y sobre todas las desventajas que tienen al no digitalizar su negocio.

Crear una cuenta de correo electrónico te abre muchas puertas y comenzaré por aclarar algunas de las ventajas que obtendrás a nivel personal:

Capacidad para inscribirte en portales, foros, banca en línea, redes sociales, escuelas online, etc.

Podrás ponerte en contacto con amigos y familiares.

Recibir noticias, promociones y boletines.

Usar redes sociales para encontrar viejos amigos del colegio.

Esas son solo algunas de las ventajas que un correo te dará a nivel personal, pero las ventajas aumentan si hablamos de un correo profesional o con el nombre de tu empresa.

Ventajas de usar un correo electrónico en tu empresa

Hoy en día no es muy complicado digitalizar su negocio, no tienes que ser un experto en diseño o programación web. Si necesita de tiempo y constante aprendizaje, pero es algo que podrás lograr por ti mismo y verás que tendrá múltiples beneficios para tu empresa, tus ventas y los números.

Sigue mejorando

Por más que lo quieras negar, ahora las cosas son diferentes. Eres el propietario de un negocio, comercializas tus productos o servicios en un local físico, pero es muy probable que te pierdas de muchos clientes potenciales y oportunidades de negocios al no tener una página web.

Lo primero que debes de hacer es crear un correo electrónico para que puedas usar ese correo y comenzar con todo el proceso de digitalizar tu negocio.

Cuando tengas una cuenta de correo electrónico ahora podrás comprar un dominio, crear perfiles sociales en las redes sociales más populares y crear una página de negocio en Google para que la gente encuentre tu negocio al buscar el servicio o los productos que ofrezcas.

Si eres nuevo y no tienes ningún conocimiento sobre páginas de internet o redes sociales todo esto sonará muy complicado y probablemente te sientas agobiado al ver tantos términos e información que no conocías. Pero descuida, al igual que con todo, solo debes de leer, informarte, ser paciente e ir mejorando día a día. No intentes hacer todo en un día o una semana, lo más probable es que fracases si lo quieres hacer todo rápido.

Tener una cuenta de negocio en Google es muy importante, ya que de esta forma los clientes potenciales podrán encontrar tu negocio cuando hagan una búsqueda de Google, que es el buscador más usado en todo el mundo y recibe millones de búsquedas todos los días.

Por ejemplo, si vendes muebles y una persona de tu localidad busca “tienda de muebles” aumentan las probabilidades de que tu negocio sea el que aparezca en los resultados, den clic en él, vean tu dirección o tu teléfono y se pongan en contacto contigo para obtener más informes sobre tus muebles y sus precios.

No desaproveches todas las ventajas que internet tiene para tu negocio y para hacerlo debes comenzar por crear una cuenta de correo electrónico.