No podrán acabar con un ídolo auténtico

A Rafa Márquez no lo pueden destruir porque es presumible su inocencia. A lo largo de los años demostró ser un caballero en la cancha y fuera de ella se comportó siempre como un ciudadano ejemplar. Los norteamericanos no distinguen entre socios accidentales y promotores del narcotráfico. Si algún delito llegan a encontrar a Rafa, será el de la amistad.



Márquez no tenía necesidad de lucrar con ese negocio infernal. Durante su carrera futbolística ganó decenas de millones de dólares y en su vida nunca hubo asomo de dispendios. Maradona fletaba aviones 747 para llevar a sus amigos a Argentina y otros se distinguen por dilapidar las fortunas que reciben durante algunos años porque no tienen cultura para administrar.



Hagamos cuentas: durante 20 años de ser buen futbolista, el crack pudo ganar entre 30 y 50 millones de dólares. Si los cuidó, su patrimonio puede ser del doble. Tan solo en Nueva York tuvo el tino de comprar un departamento en seis millones de dólares y venderlo en once.



Cuando jugaba con el León nos pareció interesante publicar ese dato, aunque al propio Márquez no le gustó la idea y nos quitó el habla por un tiempo. Ahora puede ser un argumento a su favor. En los negocios podía ser tan bueno como en la cancha.



Además su espíritu estaba en dar. ¿Cuántos jugadores prósperos tienen fundaciones, cuántos son ejemplo de sobriedad, decoro y entrega? Pocos, muy pocos. Las estrellas de los grandes equipos ganan fortunas en sueldos y con patrocinadores internacionales. Pero no les da júbilo pagar impuestos proporcionales a esas fortunas. Messi tuvo problemas con el fisco español por crearse empresas de papel en paraísos fiscales. El mismo problema tiene Cristiano Ronaldo. No falta algún asesor que les indique el camino para derivar contratos y regalías en países con cero impuestos, como las islas caribeñas o con muy bajos como Irlanda.



Luego de saberse señalado por los norteamericanos, Márquez acudió a la PGR a declarar por cuenta propia. A pesar de ello le congelaron bienes y cuentas. Su amistad con el hijo de “El Tío” fue una jugada peligrosa que nunca previó. Dicen personas cercanas al asunto que Rafa jamás hubiera hecho negocios con alguien que se dedicaba a envenenar con el narcotráfico.



¿Cómo podemos saber con precisión con quién tratamos, a quién saludamos y de dónde vienen los recursos de amigos y conocidos? Imposible. Lo sorprendente es que nuestras autoridades atiendan de inmediato las señales de otro país y abran fuego en contra de un ídolo como Márquez y permanezcan impávidas con el tráfico de influencias en la gigante, visible y bochornosa corrupción de PEMEX. A esa mafia que desgaja a la paraestatal en nuestras narices nadie puede decirle nada. No se diga al sindicato y a sus líderes que viven con una ostentación y un cinismo inigualables.



Los testigos brasileños de Odebrecht, la empresa brasileña experta en construir y prostituir, mostraron todas sus cartas con pelos y señales, esperemos la respuesta de los implicados en PEMEX, los señalados como el ex directivo Emilio Lozoya.