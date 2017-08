Los mejores para viajeros

No tienen el mejor sonido. No son los auriculares más cómodos. Tampoco los más resistentes o los más baratos. Ni siquiera aíslan bien del ruido exterior. Pero tienen dos grandes cualidades: se conectan de forma inteligente a otros dispositivos de Apple y carecen de cables.

Shure SE215

Aunque destinados a profesionales, estos auriculares intraurales son una referencia por su calidad, comodidad y cable reemplazable.



Su sonido es cálido, pero siempre en equilibrio y con mucho detalle y escena.



No tienen micrófono, ni controles multimedia por lo que tal vez no sean la opción ideal para algunos consumidores. Asilan muy bien, incluso en las peores condiciones, como en un vuelo.

Bose QC35

Los Bose Quiet Confort 35 son otra fantástica opción de auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. Reproducen graves y agudos más resaltados que los MDR-1000X de Sony, por lo que son una buena opción si se va a escuchar música electrónica. La calidad de materiales y su comodidad están a la par de la que ofrecen los auriculares del fabricante japonés, aunque el sistema de cancelación es ligeramente peor.

Bowers & Wilkins P5

No cuentan con cancelación de ruido, pero se posan en las orejas en lugar de cubrirlas y logran aislar bien del ruido ambiental. Los P5 son muy cómodos, tienen un gran diseño en metal y piel sintética y tienen un sonido cálido y agradable que gusta a la mayoría de consumidores. No tanto a los entusiastas del sonido, ya que no tienen un sonido equilibrado. Son auriculares todoterreno que se pliegan, por lo que se pueden transportar fácilmente en cualquier bolso o mochila. Existe una versión con batería y Bluetooth para los que quieren prescindir de cables pagando un extra.

Apple AirPods

No tienen el mejor sonido. No son los auriculares más cómodos. Tampoco los más resistentes o los más baratos. Ni siquiera aíslan bien del ruido exterior. Pero tienen dos grandes cualidades: se conectan de forma inteligente a otros dispositivos de Apple y carecen de cables.

Se cargan a través de la propia cajita que se incluye para transportarlos e incluyen controles multimedia a través de toques en la carcasa o llamadas a Siri, el asistente virtual de Apple. No son auriculares para melómanos, pero para el día a día es difícil encontrar algo mejor si se cuenta con un iPhone.

Beyerdynamic T51i

Ligeros, cómodos, resistentes y buenos materiales. Estos auriculares son una referencia dentro de su gama. Se posan en las orejas y tienen micrófono y controles multimedia, por lo que son aptos para llevarlos por la calle. Pero también lo suficientemente cómodos para escuchar música durante largos periodos de tiempo en casa o la oficina. Son cerrados, por lo que aíslan bastante bien del ruido exterior y su sonido es rico y detallado. Los T51i son la mejor opción si se tolera el cable.

Xiaomi Piston 3

Son cómodos, resistentes, tienen un sonido equilibrado y un precio irrisorio: menos de 20 euros. Es imposible equivocarse con estos auriculares intraurales del fabricantes de smartphones chino Xiaomi. Cuentan con micrófono y controles multimedia, aunque solo funcionan al completo con terminales Android. Xiaomi ha lanzado multitud de auriculares, pero este modelo en especial es el más recomendado por su sonido y forma de acoplarse al canal auditivo.

Sony MDR-1000X

Sony no es conocida por su tecnología de cancelación de ruido. Hasta la llegada de estos auriculares.



Están construidos sobre un chasis de metal con recubrimiento de piel sintética y son plegables, por lo que no abultan mucho en una mochila, bolso o maleta.

Su sonido es rico y equilibrado: los graves tienen detalle y contundencia sin ensuciar el resto de la escena sonora y los agudos ofrecen una gran espaciosidad al sonido.



Además, su tecnología de cancelación de ruido es de las mejores, ya que logra bloquear bajas frecuencias como el ruido de los coches. También cuenta con un modo para bloquear el ruido pero escuchar las voces sin quitarte los audífonos.