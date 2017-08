Inician obra en Portal Colunga el 21 de agosto

Derivado de la tercera reunión de locatarios con el Municipio, se acordó que las obras de rehabilitación en el portal Colunga comenzarán el lunes 21 de agosto.

Gustavo Báez, director de Desarrollo Urbano, mencionó que fue la tercer reunión, la primera fue con locatarios y la segunda y tercera fue con propietarios de los locales y en esta última se les entregó la carta compromiso y se realizaron los convenios de colaboración que también son para los locatarios, ya que son los ‘principales’ afectados de todo esto.

“Se les entregó la carta compromiso, misma que firmaron, la cual explicaba las intervenciones que se realizarán en el portal, de forma compartida, entre Municipio y locatarios, además se les entregó lo referente al “apuntalamiento central” que es uno de los compromisos que ellos (propietarios) deberán realizar con la finalidad de liberar el acceso a los locales”, explicó.

El apuntalar es que de forma provisional se refuerce la estructura para que no colapse mientras se hacen las obras de reforzamiento.

El apuntalamiento tendrá (o deberá) tener la duración de un mes y al ser un trabajo de colaboración mutua puede variar, además resaltó que ha habido respuesta positiva por parte de los propietarios, ellos mismos poniéndose de acuerdo en contratar una misma empresa para que haga ese trabajo; quedando en el acuerdo de que ningún local tendrá que cerrar, ya que este lunes comenzarán los trabajos y con eso no habrá riesgo; señaló que si hubiera un riesgo de gran magnitud, desde un principio se les hubiera dicho.

“El trabajo de apuntalamiento de la parte central del portal correrá a cargo de los locatarios, y lo que se hará en los arcos es por parte del Municipio, se comenzarán con la columnas más dañadas, que son unas tres”.

Resaltó que no hay tiempo definido de cuánto durará; ya que en la restauración es muy diferido, no sabes qué se va a encontrar, y además que no tienen mucho presupuesto, yendo paso por paso, iniciando por el apuntalamiento, luego la restauración y al final verán los detalles estéticos, procurando primero la seguridad de los locatarios y de todas las personas que circulan por hay.

Se cerrará parcialmente el portal, en el exterior se trabajará en los arcos, por la parte central el apuntalamiento, y la parte interior será el acceso.