Abuela le escribe carta a su nieto, y éste le respondió con un gesto inesperado

Leonardo Martins, un joven brasileño de 19 años, decidió hacerle un homenaje a su abuela, de 85 años, diagnosticada hace un mes con Alzheimer, y se tatuó una carta que ella le dio.



Martins recibió la carta cuando tenía 18 años y entró a la universidad, en el texto su abuela le cuenta el mejor recuerdo que tiene con él.



En su primer cumpleaños lo llevó a un estudio fotográfico, pero Martins estaba muy serio y no quería reírse, así que su abuela comenzó a aplaudir y a sonreír, por lo que el niño la comenzó a imitar.



"Ella dice que es el mejor recuerdo que tiene de mí, por eso la carta es tan importante. Tenía miedo de perder ese recuerdo, pero ahora lo llevo conmigo a todas partes", dijo Martins a Verne.



El joven brasileño no estaba seguro de que el detalle le agradaría a su abuela, pues no le gustan los tatuajes, pero obtuvo una respuesta positiva.

“Oh, Dios mío. No me lo creo. Te quiero mucho”, le dice su abuela entre lágrimas a Martins en un video que subió a la red.





Junto con el video, Martins publicó en Facebook como les ha afectado la enfermedad de su abuela, y en tres días se compartió 135 mil veces.



Además, recibió más de 50 mil comentarios de gente alentándolo y, otras, compartiendo sus historias parecidas.





Con información de Verne