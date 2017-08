Paris Hilton defiende a Trump y asegura es 'guapo'

Paris Hilton declaró que las más de 15 mujeres que han acusado a Donald Trump toquetearlas son unas oportunistas, informó The Huffington Post.

"Así que no creo nada de eso. Y estoy segura de que ellas estaban tratando de estar con él también. Porque un montón de mujeres, lo he visto... porque él es rico, guapo y encantador. Así que creo que un montón de estas chicas sólo quieren hacerse una historia. Yo realmente no les pongo atención. He escuchado algunas cosas al respecto. No les creo", agregó.