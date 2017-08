Se manifiestan contra Trump... ¡con musical!

Están los Padres Fundadores de Estados Unidos cuando llega alguien y les dice: "ha iniciado la administración Trump y hay que cambiar la Constitución".

Así, como un chiste, inicia Me The People, un musical off Broadway que parodia la actual administración de Estados Unidos en el Teatro Triad, en Manhattan.







Pero no, no es una sátira que se quede en el guión original, sino que, semana a semana, renueva las letras de las canciones, dependiendo de la coyuntura en el gobierno del también magnate.







"Somos muy cuidadosos de que las letras que estamos cambiando se acoplen al momento que estamos retratando en el show", comparte Jim Russek, productor del montaje, en entrevista vía telefónica.







Con covers de varias bandas como The Eagles, la puesta aborda los temas más controvertidos de la campaña, gabinete y administración de Trump.







"Betsy DeVos, una billonaria quien ha sido nombrada la cabeza del Departamento de Educación, nunca ha pisado un escuela pública y ha dado 200 millones de dólares a las escuelas cristianas.







"Así que hacemos un número con la canción 'Be True To Your School', de The Beach Boys, pero le cambiamos la letra a 'I'm Screwing Your School' (Estoy Echando a Perder tu Escuela)", ejemplificó.







La letra "welcome to the hotel Mar-a-Lago", reversión de "Hotel California", hace referencia a la lujosa residencia invernal del neoyorquino, cuya membresía subió de 100 mil a 200 mil dólares.







"Uno de los invitados a Mar-a-Lago es Mike Pence (Vicepresidente), quien canta algo como 'he can fix you if you are gay' (él puede arreglarte si eres gay)".







Nancy Holson, ganadora de cinco premios Emmy, es la encargada de modificar las canciones cada semana, como fue de ella la idea de que, en la ficción, se cambiara el preámbulo de la Constitución: "We the people of the United States".







Aiesha Dukes, Mitchel Kawash, Richard Spitaletta, Mia Weinberger conforman el elenco que da vida a Ivanka Trump, Hillary Clinton y Jared Kushner.







El neoyorquino no aparece en escena, pero sí se le da voz a través de un hombre disfrazado de pájaro gigante y azul, cuyo nombre alude a la vía de comunicación favorita de trump: Twitter.







"En primera, no queremos darle reflectores. En segundo lugar, no creemos que sea alguien chistoso. Y tres, Alec Baldwin ya ha hecho una impresión asombrosa de Trump".







La obra, ovacionada por The New York Times, también aborda la tensión entre Estados Unidos y Rusia por la supuesta ingerencia de ese país durante la campaña de Trump, misma que lo tiene en jaque.







Los realizadores, confiesan, aún no tienen lista una letra en caso de que su presidente enfrente un juicio político, pero sí una promesa para su público.







"Abrimos el show diciéndole a la gente: 'si hay un impeachment durante la obra, vamos a parar todo y regresarles su dinero'", finalizó Russek.