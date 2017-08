'Evitarán que Capital sea un megatianguis

Con cerca de 700 comerciantes realizando sus ventas en las calles, con el carácter fijo y semifijos, se busca evitar que su número siga creciendo, y prevenir que la ciudad de Guanajuato se convierta en un megatianguis, señaló la regidora del PAN Samantha Smith Gutiérrez.

Análisis ‘tardío’

La también presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales indicó que después de dos años de administración, la Dirección de Fiscalización Municipal coordinada por Andrei García Irazaba, entregó el padrón de vendedores informales en el municipio.

La funcionaria municipal señaló que se habla de poco más de 700 vendedores en toda la ciudad, con el nombre de los propietarios del permiso, metros cuadrados de trabajo, así como el año en que se entregó el permiso.

“Ahora lo que toca es cotejar la información, porque desde el inicio de la administración se ha denunciado que cada vez hay más puestos ambulantes en Guanajuato.

“Guanajuato no se puede convertir en un megatianguis, en las comparecencias el Director Fiscalización mencionaba que no se ha dado un solo permiso más, la verdad es que yo a simple vista siempre he visto más”, comentó.

Hay dudas

La regidora señaló que el fin de semana estuvo recorriendo las afueras del Mercado Hidalgo, donde se encontró dos nuevos puestos, los cuales no los tenía identificados.

Samantha Smith resaltó que ahora se tiene un documento en el cual se puede constatar la realidad, una tarea que se estará realizando próximamente.

“El cotejar la información recibida con la realidad, es una tarea muy importante y que estaré realizando”, señaló la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales.