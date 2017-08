Y desde aquí…

Una de las actitudes más comunes de nuestros gobernantes una vez que ascienden al poder es sentirse omnipotentes. Nuestros alcaldes y gobernadores despachan cuales señores feudales y se les olvidan muchas cosas, comenzando por el hecho de que el pueblo fuimos los que los pusimos ahí y lo menos que se espera de ellos es la sensibilidad por entender que tienen un compromiso ineludible con nosotros, que no con su partido, ni con los intereses personales que normalmente guían sus voluntades.

Entiendo y asumo que debe ser difícil para una persona mantener el enfoque y la humildad para no olvidar a quienes nos debemos. Sé que es difícil cuando nuestra sociedad y las instituciones parecen encumbrar cual deidad a los gobernantes. Por ello, resulta fundamental hacer partícipes en la gobernanza a las diferentes voces de nuestra sociedad, quienes serán al mismo tiempo un freno de mano a los excesos.

La transparencia no debería ser un lujo, sino una constante tan natural como el propio ejercicio de los recursos y además también será fundamental la participación de la gente en la planeación y en la ejecución de las acciones de Gobierno. Igualmente es muy importante que la gente podamos comprobar el avance de los proyectos y tener acceso de cierta forma a la fiscalización de los recursos. En resumidas cuentas hay que empoderar a la gente en detrimento de la unilateralidad de los gobernantes.

¿Cómo podemos lograr esto? Aquí les pongo algunos ejemplos. Todos coincidimos en que la corrupción es el mal de males dentro de las entrañas gubernamentales. La misma impide que los recursos lleguen a donde verdaderamente se necesitan y eso por supuesto crea temas de marginación como la falta de trabajo, educación, salud, en fin, se pone en entre dicho el bienestar común y por supuesto que eso pega directamente en la seguridad. Los actos de corrupción más grandes (en montos económicos) se dan en la contratación y ejecución de la obra pública, así como en los presupuestos de inversión, pues ahí hay mucho dinero de por medio y normalmente se da de la siguiente forma: Los proveedores se acercan a las autoridades se ponen de acuerdo en los muy negativamente famosos “moches” y que van obscenamente del 20 al 30% de los montos a contratar.

En Irapuato, por ejemplo, el presupuesto únicamente de obra pública es del orden de 360 millones de pesos, más los recursos federales y estatales que llegan para obras específicas, lo que tranquilamente dobletea este presupuesto. Pero hablando exclusivamente de los recursos del municipio hablamos entonces que se pueden quedar en los bolsillos de gente deshonesta cerca de 80 millones de pesos. Imaginen para cuantos proyectos en pro de los más vulnerables alcanzan esos millones que se quedan en los bolsillos de estos pillos. Retomando la ruta que siguen los actos de corrupción, una vez acordados los montos que se entregarán, se les permite a los proveedores meter mano en las bases de las licitaciones para poder poner candados y que ellos resulten adjudicados. Esas bases son turnadas al Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, integrada básicamente por regidores para que las validen. Pero claro, ellos no son todólogos, por lo que no se les puede culpar por no detectar si existen candados y terminan entonces validando las bases.

Vamos a pensar entonces, que una forma de empoderar a la sociedad civil organizada y además realmente gobernar como estadista, sería que cada licitación pública y de acuerdo a los montos, el alcalde (pues no necesariamente la corrupción o lo acuerdos de moches se dieron en su escritorio) le diera vista a los colegios de profesionistas expertos en el tema para obtener una validación certera. Ellos, podrían detectar posibles anomalías a las bases. Colegios de Ingenieros Civiles, arquitectos, valuadores, etc., ayudarían con su voz a evitar la corrupción.

Otra forma de participación ciudadanía de manera organizada sería el impulso a la creación de observatorios ciudadanos que verifiquen el cumplimiento de metas y junto con la contraloría municipal la fiscalización del uso de los recursos.

Precisamente, en el tema de la Contraloría, anteriormente la misma era designada por la primer minoría. Sin embargo, nuestros “súper transparentes” gobernantes, decidieron que lo mejor era que el contralor fuera un subalterno más, así que lo pone y lo quita libremente el propio alcalde, lo que le asegura investigaciones a modo y donde nunca se encontrarán anomalías a su gestión. La verdad es tenemos autoridades mediocres y limitadas. ¿Qué tal que la contraloría fuera una verdadera contraloría social?, donde existieran mecanismos para que la sociedad participe.

Dice un principio general del derecho: “Lo que no está prohibido, está permitido”. Eso quiere decir, que aunque la ley de adquisiciones o la Ley Orgánica Municipal o sus reglamentos no especifiquen que se tiene que hacer partícipe a la sociedad organizada, tampoco lo prohíben. Ojalá llegue pronto el gobernante estadista que necesitamos.

Otras formas de empoderar a la gente y que después analizarnos, sería que participaran dentro de la planeación municipal a efecto de priorizar las obras; la recuperación y ocupación de espacios públicos. Apoyar y fortalecer los grupos vecinales y la asociaciones civiles, etc.

ebolí[email protected]