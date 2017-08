‘Billy’ Álvarez es un mentiroso: Carlos Hermosillo

Tras las declaraciones del presidente de Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez, donde afirma que Carlos Hermosillo perdió la oportunidad de participar en Cruz Azul por entrar en la política, Hermosillo respondió.

El ex goleador de la Máquina a través de su cuenta de Twitter, publicó un video en el que arremete contra Álvarez Cuevas, y reconoce que se siente “un poco sorprendido, aunque no tanto porque ya sé que es un hombre que está acostumbrado a este tipo de mentiras”.

“Cuando fuimos campeones, me buscó Chivas y me ofrecía tres veces más de lo que me daba Cruz Azul. Llegué a México, lo busqué, le conté de la oferta y me dijo que nunca iba a salir de Cruz Azul. A los seis meses, salí y el primero en comentarme fue Carlos Hurtado”, agregó Hermosillo, recalcando su tajante respuesta contra ‘Billy’.

Por último, Hermosillo aseguró: “Eso de que elegí la política por encima de Cruz Azul, los que me conocen saben que sí eso hubiera pasado, ni siquiera hubiera dudado. Me parece absurdo lo que hoy está diciendo”.