Melitón vuelve a hablar sobre León

Melitón Hernández no sabe cuántas veces le tocará tener como rival al León en lo que resta de su carrera, pero lo que sí tiene claro es que su corazón siempre estará dividido cuando lo haga.

El ex portero del Club León, fue uno de los pilares del ascenso en el 2012, cuando la fiera volvió por la puerta grande a la Primera División.

Ahora, defendiendo la camiseta del Veracruz, Melitón regresa a León para defender la portería de la que alguna vez fue el guardián indiscutible.

“Es indescriptible lo que siento cuando llegó aquí”, dijo el portero a su llegada al hotel de concentración de los Tiburones Rojos en tierras del Bajío. “Yo sólo quiero ser ese elemento que ayudó para que se cumpliera un sueño y se dejara de sufrir y bueno habiendo tantos buenos porteros que habían pasado por aquí, me tocó a mí”.

“No se me olvida el apoyo, las caras de las personas cuando todo el sufrimiento se vuelve risas, cuando prendían sus celulares y me volteaban a ver, no nada más a mí sino a todos mis compañeros y me gritaban; lo logramos, todo ese momento, el recorrido por la Calzada a la explanada, fue un momento inolvidable y me quedo con la gente que me ayudó mucho”, dice Melitón al recordar el desfile que León tuvo para presumir su vuelta a la Primera División.

Hernández valoró haberse encontrado con su ex compañero William Yarbrough la semana pasada, cuando León derrotó 0-1 en calidad de visitante a los Tiburones Rojos.

Pese a la derrota, Melitón no viene por revancha al Nou Camp.

“Se mejoró contra el León (la semana pasada), pero hubo dos errores puntuales, ellos (León), hicieron los goles, pero no hay revancha ni nada, venimos a hacer lo que el profe (Juan Antonio Luna), nos dice”, sentenció el guardameta.

Han pasado casi cuatro años desde que Melitón Hernández dejó de ser jugador del Club León, sin embargo hoy entrará al empastado del Nou Camp con la nostalgia de haber sido un héroe del ascenso en aquel lejano Clausura 2012.